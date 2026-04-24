Jade Kops is spraak inmiddels volledig kwijt: ‘Maar ik wil niet opgeven’

De gezondheid van Jade Kops (19) gaat in rap tempo achteruit. De influencer laat gisteren op sociale media weten dat ze haar spraak inmiddels volledig kwijt is. Het gaat inmiddels zo slecht met haar, dat haar huisarts palliatieve sedatie heeft voorgesteld.

Kops, die sinds haar 14e kanker heeft, laat weten dat haar spraak inmiddels volledig weg is. Omdat het haar niet meer lukt te hoesten, blijft slijm lang in haar keel zitten. Hierdoor voelt ze zich benauwd en kan ze soms slecht ademen.

Palliatieve sedatie

Om deze reden is de huisarts donderdag ook twee keer langsgekomen. Tijdens zijn tweede bezoek viel volgens haar de term ‘palliatieve sedatie’. Hierbij wordt het bewustzijn van een patiënt opzettelijk verlaagd in de laatste levensfase om ondraaglijk lijden te verlichten. De patiënt overlijdt niet aan de sedatie, maar aan de onderliggende ziekte.

‘Ik bekijk alles dag voor dag’

„Hier ben ik enorm van geschrokken”, schrijft Kops. Hoewel ze waardeert dat de huisarts meedenkt, geeft ze aan toch echt zelf de regie te willen behouden. „Alles is ongelofelijk zwaar, maar ik wil niet opgeven. Ik bekijk alles dag voor dag, stap voor stap, één voor één.”

Bestseller van Jade Kops

Kops kreeg in 2024 te horen dat ze niet meer kan genezen. Sinds haar kankerdiagnose deelt ze op haar Instagram-account hoe haar leven eruitziet tijdens het ziekteproces. Ook schreef ze de bestseller Voor altijd jong.

