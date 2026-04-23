Sharon (38) werd opgelicht door een ‘vriendin’ op wereldreis: ‘Vroeg 1492 euro voor een noodgeval’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week deelt Sharon hoe ze werd opgelicht door een ‘vriendin’ uit Amerika, die op wereldreis was. Marianne Bendixen van Geld101 geeft tips.

Sharon (38): „Ik kende mijn vriendin Michelle al jaren, van de tijd dat ik in Amerika woonde. We hadden altijd contact gehouden. Toen ze op wereldreis was, wisselde ze regelmatig van nummer. In bijna ieder land had ze een ander simkaartje, dat was goedkoper, zei ze altijd. Dus toen ik een berichtje kreeg van een Mexicaans nummer, vond ik dat helemaal niet gek. Michelle was de laatste weken in Zuid-Amerika geweest en daarna zou ze doorreizen naar Midden-Amerika, dus dat moest wel kloppen.

Motorongeluk

In het berichtje vertelde Michelle dat ze een motorongeluk had gehad. Ze moest naar een privékliniek voor medicatie en de behandeling van haar wonden. Ze had tijdens het ongeluk haar tas met creditcards verloren, zei ze, en kon dus niets betalen. Mijn hart sloeg meteen over. Ik maakte me veel zorgen. Mijn vriendin vroeg me om 1492,34 euro over te maken naar de kliniek. Zonder aarzelen deed ik het, natuurlijk. Als vriendin wilde ik helpen.

De volgende dag zou ze contact opnemen en vertellen hoe het met haar ging, stond in haar bericht. En ja, ik kreeg weer een appje, maar dit keer van een ander nummer, dat ik nog in mijn telefoon had staan. Michelle vertelde enthousiast over hoe geweldig ze het had in Argentinië. Argentinië? Niet Mexico, zoals ze de dag ervoor zei? Mijn hoofd tolde. Ik snapte er niets meer van. Ik vertelde wat er was gebeurd, dat ik al het geld had overgemaakt voor haar behandeling.

Aardig deel van spaargeld weg

Ze antwoordde even later dat ze helemaal geen ongeluk had gehad en dat ze ook nooit in Mexico was geweest. Ik had dus gewoon geld overgemaakt naar een oplichter… Het ging om in totaal 1492,34 euro, dat was een aardig deel van mijn spaargeld. Ik heb geprobeerd het geld terug te krijgen, ik heb contact opgenomen met mijn bank en zelfs geprobeerd via internationale instanties iets te regelen, maar helaas: het geld is weg.”

Tips van Marianne van Geld101

Marianne Bendixen van Geld101 is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Bij dit soort oplichting spelen criminelen heel slim in op paniek en medeleven. Omdat het bericht van een bekende lijkt te komen, voelt het direct betrouwbaar. Juist daardoor zetten mensen hun twijfelgevoel sneller uit, zeker als het verhaal dringend en emotioneel is.

Maak nooit zomaar geld over

Mijn belangrijkste advies is daarom: maak nooit zomaar geld over na een appje met haast of voor een ‘noodsituatie’, ook niet als het om een vriend of vriendin lijkt te gaan. Verifieer altijd eerst of je echt met die persoon te maken hebt. Bel bijvoorbeeld het oude, bekende nummer dat je al had, probeer te videobellen of stel een vraag waarop alleen diegene het antwoord weet.

Wat ook slim is: als iemand geld vraagt voor een noodgeval, maak het dan liever niet direct over naar een onbekende rekening van bijvoorbeeld een kliniek, hotel of tussenpersoon. Spreek af dat je eerst rechtstreeks contact hebt met je vriend of vriendin zelf, zodat je zeker weet dat het verhaal klopt.

Uit emotie handelen

Oplichters rekenen erop dat je uit emotie snel handelt. Juist daarom is even stoppen, contact opnemen en verifiëren zo belangrijk. Dat ene controlemoment kan je veel geld en ellende besparen.”

Marianne Bendixen deelt op Geld101 praktische tips over geld: van besparen en slimme deals tot extra inkomen verdienen. Met haar nuchtere kijk en ervaring helpt ze mensen om weer grip te krijgen op hun geld.

