Jongen (17) opgepakt voor explosie bij kantoor Zuidas Amsterdam

Een 17-jarige jongen uit het Noord-Hollandse Uithoorn is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie op 16 maart bij een pand aan de Strawinskylaan aan de Amsterdamse Zuidas. De explosie was bij het Atrium-gebouw. De politie onderzocht een verband met de aanslag bij de joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Zuid enkele dagen eerder. Een politiewoordvoerder meldt vrijdag dat de politie er niet van uitgaat dat deze verdachte ook bij de explosie bij de school betrokken was.

Op sociale media ging een niet-geverifieerde video rond van een ontploffing bij vermoedelijk het kantoorgebouw, waarin werd verwezen naar Bank of New York Mellon. Die houdt kantoor in het pand.

De jongen wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie met een terroristisch oogmerk. Op camerabeelden was te zien dat de verdachte als bijrijder op een fatbike aankwam bij het kantoorgebouw. De bestuurder van de fatbike reed vervolgens weg. De woordvoerder wilde niet zeggen of zijn identiteit bekend is, maar „meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten”, aldus de politie. De aangehouden verdachte zit in beperkingen, hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij de explosie raakte niemand gewond.

ANP

