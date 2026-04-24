Huurders profiteren nauwelijks van nieuwe energieplannen kabinet

De nieuwe maatregelen tegen hoge energieprijzen schieten tekort voor huurders. Volgens de Woonbond ontbreekt het aan echte investeringen en structurele oplossingen voor de huursector.

Het kabinet komt wel met een tijdelijk noodfonds voor energiekosten, maar dat wordt volgens de belangenorganisatie grotendeels betaald uit bestaande budgetten voor armoedebestrijding. Ook subsidies voor isolatie komen vooral uit al gereserveerd geld.

„Er wordt niet extra geïnvesteerd, er wordt vooral geschoven met bestaande middelen”, zegt Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. „Daar schieten huurders uiteindelijk weinig mee op.”

Noodfonds bereikt doelgroep lastig

Het Tijdelijk Noodfonds Energie moet huishoudens helpen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dit keer vallen ook mensen met blokverwarming onder de regeling.

Toch zijn er zorgen over de effectiviteit. Eerdere ervaringen laten zien dat juist de mensen die het geld het hardst nodig hebben, het fonds moeilijk weten te vinden of vastlopen bij de aanvraag. Samen met onder meer Milieu Centraal is gewerkt aan betere begeleiding.

Geld vooral naar huiseigenaren, niet naar huurders

Een structurele oplossing ligt volgens experts in betere isolatie van woningen. Maar juist daar gaat het volgens de Woonbond mis. Terwijl zo’n 90 procent van de huishoudens in energiearmoede in een huurwoning woont, richt het kabinet zich vooral op huiseigenaren.

Nieuwe subsidies voor isolatie zijn vrijwel volledig bedoeld voor koopwoningen. Voor huurwoningen komt er geen extra steun. Dat betekent dat woningcorporaties en verhuurders isolatie moeten betalen uit huurinkomsten. Uiteindelijk draaien huurders daar zelf voor op, terwijl zij vaak al moeite hebben om rond te komen. Volgens de Woonbond is dat onbegrijpelijk en oneerlijk.

Oproep tot structurele aanpak

De organisatie roept het kabinet op om meer te investeren in huurwoningen en ervoor te zorgen dat noodhulp beter terechtkomt bij de juiste huishoudens.

Volgens Winkels is dat essentieel: „Als energiearmoede echt aangepakt moet worden, zijn structurele maatregelen nodig. Zolang die uitblijven, blijven huurders de rekening betalen.”

