Het wegvallen van energietoeslag hakt erin: armoede stijgt weer in Nederland (vooral onder deze groep)

Na jaren van afname stijgt het aantal mensen in armoede in Nederland weer. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leven er voor het eerst in vijf jaar weer meer mensen onder de armoedegrens. De voornaamste reden hiervoor? Het wegvallen van de energietoeslag.

De afgelopen jaren was er juist een daling te zien, maar eind vorig jaar is er een nieuwe methode ingevoerd om armoede te berekenen. Uit deze berekeningen blijkt dat vorig jaar ruim een half miljoen mensen in Nederland te maken hadden met armoede.

Wegvallen van energietoeslag

De toename van de armoede in Nederland heeft vooral te maken met het wegvallen van de energietoeslag. In de voorgaande jaren werd de energietoeslag namelijk wel uitgekeerd en dat leidde tot minder armoede. In 2024 werd de landelijke energietoeslag echter stopgezet. Veel mensen kwamen hierdoor in de problemen met het betalen van hun energierekening en zagen zich genoodzaakt zich aan te melden bij het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Dat fonds helpt huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening door een deel van de kosten te vergoeden. Het fonds is momenteel gesloten, maar op deze manier kun je toch nog steun krijgen.

Wat is armoede? Het CBS, het Nibud en het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben sinds een tijdje een nieuwe definitie van armoede. Mensen die na het betalen van de grootste vaste lasten (wonen, energie, zorg) te weinig geld overhouden voor andere minimale levensbehoeften, leven volgens hen in armoede.

Niet alleen de energietoeslag zorgde ervoor dat veel mensen niet in armoede hoefden te leven in de afgelopen jaren, ook de verhoging van het minimumloon in 2023 en een lage huur voor bijna 600.000 huishoudens speelde een belangrijke rol. De twee jaren daarvoor daalde de armoede onder andere door loonstijgingen en tijdelijke coronasteunmaatregelen.

Wie leven er in Nederland in armoede?

Op dit moment vormen de werkenden de grootste groep die in armoede leeft. „Er zijn ook heel veel werkenden”, zo legt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen uit. Van de mensen die in armoede leven had 48 procent vorig jaar inkomen uit werk, 29 procent had een bijstandsuitkering. Volgens de hoofdeconoom zijn werkenden in armoede vaak zelfstandigen die een lastig jaar hebben gehad of mensen die in loondienst zijn, maar zo weinig werken dat ze niet boven de armoedegrens uitkomen.

Het CBS keek niet alleen naar het aantal mensen dat in armoede leeft, maar ook naar hun gezondheid. Bijna vier op de tien blijken hun eigen gezondheid niet goed te vinden. Ook hebben mensen met weinig geld vaker een langdurige beperking. En de levensverwachting is ook korter. Bij mannen is die negen jaar korter, bij vrouwen zeven jaar.

Positieve noot

Er is echter ook iets positiefs te melden: het Centraal Planbureau verwacht namelijk voor 2025 en 2026 een daling van de armoede naar minder dan 3 procent. Hoofdeconoom Van Mulligen is iets voorzichtiger in zijn voorspelling. „Het is nog een beetje koffiedik kijken. Het hangt ook af van de arbeidsmarkt.” Die markt is nog steeds heel krap. „Wat dat betreft lijkt het erop dat de koopkracht voor de meeste mensen er wel goed uitziet.”

