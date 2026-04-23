Ingrid Coenradie na Britse rookwet: ‘Gaat de overheid dan straks ook over suiker en de slager?’

In Groot-Brittannië mag iedereen die na 2008 geboren is, nooit sigaretten kopen. Zo moet een rookvrije generatie opgroeien, vindt het Britse parlement. Ingrid Coenradie (JA21) had daar vanmorgen in Goedemorgen Nederland zo haar gedachten over. „Je moet niet gaan betuttelen.”

Metro bracht het gisteren: elke Brit die na 1 januari 2009 op aarde kwam, mag geen tabak kopen. Nu niet, over tien jaar niet, nooit in zijn of haar leven. Hetzelfde geldt voor vapes. In ochtendprogramma Goedenmorgen Nederland was Ingrid Coenradie aanwezig. De politica vindt dat we, als we in ons land ook zo over roken gaan denken, voorzichtig moeten zijn. Je hoort haar in de video hierboven.

Ingrid Coenradie hoopt op terughoudendheid

Coenradie, die vorig jaar van de PVV naar JA21 overstapte, vindt het wel goed dat in het Nederlandse coalitieakkoord voor tabak een leeftijdsgrens van 21 jaar staat: „Dat is goed. Maar ik vind, dat zal mijn bijdrage straks ook in het debat zijn, dat je niet moet gaan betuttelen. Er liggen ook grenzen van ‘wat vinden we dat we als overheid nog kunnen opleggen’. En waarvan zeg je op een gegeven moment ‘dit is ook eigen verantwoordelijkheid’?, zoals we dat ook zeggen over zelfredzaamheid.”

Coenradie vindt de Britse stap met de rookwet „echt rigoureus”. „De vraag is ook: als we dit zeggen over tabak – ik ben zelf geen roker – wat is dan de volgende stap? Gaan we dat ook zeggen over alcohol, gaan we dat ook zeggen over suiker? Of als je bij de slager staat, hoeveel vlees koop je? Is dat niet te veel ten opzichte van wat het Voedingscentrum adviseert? Hoe ver gaan we? Ik vind dat we daar als overheid best wel terughoudend in mogen zijn.” Coenradie lijkt de rookwet in Groot-Brittannië ook moeilijk te handhaven.

