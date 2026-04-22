Britten die na 2008 zijn geboren mogen nooit sigaretten kopen, gaat dat in Nederland ook gebeuren?

Het Verenigd Koninkrijk heeft een opvallende en vergaande maatregel genomen in de strijd tegen roken. Het Britse parlement heeft ingestemd met een wet die ervoor zorgt dat een hele generatie nooit legaal sigaretten en tabak kan kopen. Het plan moet leiden tot een zogenoemde ‘rookvrije generatie’ en wordt nu al gezien als een historisch moment voor de volksgezondheid.

De nieuwe wet betekent dat iedereen die is geboren op of na 1 januari 2009 straks nooit meer sigaretten of andere tabaksproducten mag aanschaffen. Daarmee wordt de verkoop van tabak stap voor stap uitgefaseerd, zonder dat het voor huidige rokers direct verboden wordt.

Ook sporadische rokers lopen volgens experts verhoogd risico op ziektes, schreef Metro eerder.

Levenslang rookverbod voor jonge generatie

De maatregel richt zich specifiek op jongeren. In plaats van de minimumleeftijd telkens te verhogen, kiest het Verenigd Koninkrijk ervoor om een duidelijke grens te trekken: wie na 2008 is geboren, valt er permanent onder.

De wet is al goedgekeurd door beide kamers van het parlement en hoeft alleen nog officieel bekrachtigd te worden door koning Charles III. Dat wordt naar verwachting op korte termijn afgerond, waarna de regels daadwerkelijk ingevoerd kunnen worden.

Geen sigaretten of vapes meer

Met de wet krijgen ministers ook meer mogelijkheden om in te grijpen. Zo kunnen zij regels aanscherpen rondom smaken en verpakkingen van tabaksproducten en e-sigaretten.

Daarnaast komt er een uitbreiding van het rook- en vapeverbod op plekken waar veel kinderen komen. Denk aan speeltuinen, scholen en andere publieke ruimtes. Ook het aantrekkelijk maken van vapes voor jongeren wordt verder beperkt.

Grote impact op gezondheid

De maatregel komt niet uit de lucht vallen. Roken heeft nog altijd een grote impact op de volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk. Alleen al in Engeland leidt het jaarlijks tot zo’n 400.000 ziekenhuisopnames. Ook worden tienduizenden sterfgevallen in verband gebracht met tabaksgebruik.

Naast de gezondheidsgevolgen brengt roken ook hoge kosten voor de zorg met zich mee. Door het aantal rokers terug te dringen, hoopt de overheid niet alleen levens te redden, maar ook de druk op het zorgsysteem te verlagen.

Kritiek vanuit de vape-industrie

Niet iedereen is positief over de plannen. Vanuit de vape-industrie klinkt kritiek dat strengere regels mogelijk een averechts effect kunnen hebben. Zo zou een te beperkt aanbod van e-sigaretten ex-rokers juist kunnen terugduwen richting traditionele sigaretten of de illegale markt.

Toch blijft de Britse regering vasthouden aan de koers om nicotinegebruik onder jongeren zo veel mogelijk te voorkomen.

Komt er in Nederland ook een verbod op sigaretten?

De kans dat Nederland op korte termijn een vergelijkbare maatregel invoert, lijkt klein. Hoewel er ook hier steeds strengere regels komen rond roken en vapen, ligt de focus vooral op het ontmoedigen van gebruik via accijnzen op onder andere sigaretten, neutrale verpakkingen en rookvrije zones.

Een levenslang verbod voor specifieke generaties, zoals in het Verenigd Koninkrijk, is in Nederland nog geen concreet idee. Wel wordt ook hier ingezet op een rookvrije generatie, met als doel dat steeds minder jongeren überhaupt beginnen met roken.

