Ingrid Coenradie over haar overstap naar JA21: ‘Gegeven dat Wilders niet uitblinkt in besturen’

Oud-staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) sluit zich aan bij JA21. Dat maakte de partij vanmorgen bekend. Zelf schoof Coenradie, die het volgens velen als PVV’er in kabinet-Schoof wél goed heeft gedaan, op tv aan in Goedemorgen Nederland (WNL).

Ingrid Coenradie wordt overigens geen lijsttrekker, dat wordt en blijft Joost Eerdmans. „Ik durf niet te zeggen of ik nummer twee word”, zegt zij er zelf over. „Zoals gebruikelijk bij een ledenpartij is er een selectiecommissie en doorloop ik de stappen. Zo gaat dat. Het is heel democratisch.”

Coenradie wilde zelf geen lijsttrekker zijn

Coenradie, die eerder een overstap naar NSC niet uitsloot, benadrukt dat ze absoluut geen lijsttrekker wilde worden. „Ik ben misschien een ledentrekker, maar ik zie mezelf niet als lijsttrekker. Ik ben blij dat Joost dat gaat doen. Tijdens de afgelopen verkiezingen werd het vaak heel persoonlijk en ging het om wie de beste sneer kon uitdelen. Daar ben ik helemaal niet van. Sterker nog, ik weet niet of ik dat kan. Ik heb zélf aangegeven dat ik geen lijsttrekker wilde worden. Dat was voor mij helemaal niet aan de orde. Ik denk dat ik een gezicht zou kunnen zijn, maar voor hét gezicht heb je de lijsttrekker.”

Heeft Eerdmans beloofd om Coenradie een ministerspost te geven, mocht JA21 deelnemen aan een kabinet? „Dat moeten we echt even zien. Ik heb ja gezegd tegen JA21 en ik heb echt de verwachting dat het een grotere partij kan worden in de Tweede Kamer.”



Coenradie over samenwerken met Wilders en PVV

In Goedemorgen Nederland, waar Albert Verlinde gisteren over zijn reis naar Israël vertelde, ging Coenradie ook in op de PVV. Na de val van het kabinet gaf ze aan niet meer met PVV in zee te willen gaan. „Toen ik vertrok, heb ik aangegeven dat ik het met Wilders en de PVV allemaal erg lastig vond en dat ik in PVV-verband niet meer samen wilde werken. JA21 is een democratische partij en sluit geen partijen uit. Het is een gegeven dat Wilders niet uitblinkt in besturen en verantwoordelijkheid nemen.”

👇 Reactie Joost Eerdmans Partijleider Joost Eerdmans noemt Ingrid Coenradie een aanwinst voor de partij: „Ze zegt waar het op staat en deinst er niet voor terug om een duidelijke positie in te nemen. Gedreven door een innerlijke overtuiging die je voelt en ziet. Haar manier van politiek bedrijven is daardoor krachtig en geloofwaardig. We heten haar van harte welkom bij onze groeiende partij.”

Zien we Coenradie terug als bewindspersoon in een mogelijk kabinet Wilders I? „Het is echt te vroeg om daarover te speculeren. We hebben een hele verkiezingsperiode te gaan. We zitten in de peilingen op drie zetels. Ik mag hopen dat de kiezer wijs is. Niet alleen rechts kiest, maar ook voor realistisch rechts, voor een doenerspartij.”

