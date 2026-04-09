Nieuwe milieuvriendelijke Schijf van Vijf zorgt voor forse kritiek: ‘De makers zijn de weg kwijt’

Het Voedingscentrum heeft vandaag een nieuwe Schijf van Vijf geïntroduceerd. In deze nieuwe versie ligt vooral de nadruk op duurzaamheid en voedselveiligheid en mensen worden geadviseerd om minder vlees en meer plantaardige eiwitten te eten. En dat advies valt niet bij iedereen in goede aarde: onder meer op X regent het forse kritiek.

Het is de eerste keer in tien jaar tijd dat de Schijf van Vijf ingrijpend is aangepast. Volgens het Voedingscentrum zijn de nieuwe adviezen gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en berekeningen van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

300 gram vlees per week

Hoewel de vijf vakken van de Schijf van Vijf hetzelfde blijven, zijn de aanbevelingen binnen het ‘roze vak’ met eiwitbronnen aangepast. Zo geldt voortaan voor volwassenen dat zij maximaal 300 gram vlees per week zouden moeten eten. Daarvan mag hoogstens 100 gram rood vlees zijn, zoals rund- of varkensvlees. In de vorige versie uit 2016 lag de grens nog op 500 gram vlees per week, waarvan 300 gram rood vlees.

Vaker plantaardige eiwitbronnen in Schijf van Vijf

Daarnaast adviseert het Voedingscentrum om vaker te kiezen voor plantaardige eiwitbronnen zoals peulvruchten. Waar eerder nog 120 tot 180 gram werd geadviseerd, wordt nu 250 gram geadviseerd. Volgens het Voedingscentrum is het minderen met dierlijke eiwitten beter voor zowel de gezondheid als het milieu. Vooral de productie van rood vlees zorgt voor veel broeikasuitstoot en watergebruik.

Ook wordt er geadviseerd om minder kaas te eten. Waar eerder nog 40 gram per dag werd geadviseerd, is dat nu bijgesteld naar 20 gram. Ook wordt aangeraden om zuivelproducten vaker te vervangen door plantaardige alternatieven.

Voedselveiligheid

Opvallend is dat voor het eerst ook voedselveiligheid expliciet is meegenomen in De Schijf van Vijf. Hierbij is gekeken naar blootstelling aan schadelijke stoffen, zoals pfas. Volgens het Voedingscentrum blijven mensen die volgens de Schijf van Vijf eten meestal onder de veilige grenswaarden, maar zijn er soms wel afwegingen nodig. Zo bevat vis relatief vaker hogere pfas-waarden, terwijl het tegelijkertijd wel gezondheidsvoordelen heeft.

Kritiek op X

De nieuwe Schijf van Vijf brengt het nodige teweeg: op X klagen mensen massaal over het feit dat het milieu zo’n belangrijke rol speelt, terwijl zij vinden dat het Voedingscentrum puur over de gezondheidseffecten van voedsel moet gaan.



Dus met andere woorden: klimaat is belangrijker dan de gezondheid van de mens.

Ok, dan is dat duidelijk👍🏻#schijfvanvijf Nieuwe Schijf van Vijf adviseert nog maar 100 gram rood vlees per week: ‘Alleen zo halen we klimaatdoelen’ https://t.co/YBYNFz3G49 — 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕖𝕝 🇳🇱🍾 🦨 Marcel des Vaderlandsch (@MRS141971) April 9, 2026



Het voedingscentrum kunnen we ook opheffen blijkbaar. Het voedingsadvies is nu gebaseerd op milieu effecten in plaats van wat het lichaam nodig heeft. #schijfvanvijf https://t.co/LTeIFZszMz — Jack Neele (@jackneele) April 9, 2026



Flikker toch op met je 100 gram rood vlees per week.

En je #schijfvanvijf — 🐈‍⬛ Schrödingers Sjaantje 🐈‍⬛ (@Charcastisch) April 9, 2026



De makers van deze schijf van vijf zijn de weg kwijt Dierlijke eiwitten worden vel malen beter opgenomen door het menselijk lichaam. Maar he, er moet een beleid door gedrukt worden. Walgelijk dat de overheid zo de bevolking wil beïnvloeden! #schijfvanvijfhttps://t.co/5BKtDTA55U — Vincent Valk Statenlid NH voor BBB (@vincent_valk) April 9, 2026



Ah, het Voedingscentrum vernieuwt #SchijfvanVijf: maximaal één gehaktbal per week. Als activisme het wint van redelijkheid. Mensen zouden het betutteling of inmenging kunnen noemen. https://t.co/ixlBq56ikL — Bart 🦁🇳🇱 🇸🇬 (@Bart1608) April 9, 2026



Ze kunnen "de schijf van vijf" beter hernomen tot "de politieke activistische schijf van vijf". En ik begin mij af te vragen of dan echt álles is aangetast door woke tijdgeest. #schijfvanvijf https://t.co/5w7sUGlKCP — Teun (@teunvaandering) April 9, 2026

