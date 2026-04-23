Nederlanders eten ongemerkt een kilo te veel zout per jaar

We denken massaal dat anderen te veel zout eten, maar kijken minder kritisch naar ons eigen bord. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders hun eigen zoutinname flink onderschatten.

Ondertussen krijgen we dagelijks meer binnen dan gezond is, vaak zonder dat we het doorhebben. En dat heeft serieuze gevolgen voor je gezondheid, vooral voor je nieren.

Nederlanders eten te veel zout

Volgens onderzoek uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van de Nierstichting denkt 70 procent van de Nederlanders dat de gemiddelde landgenoot te veel zout eet. Maar als het om henzelf gaat, ziet het beeld er heel anders uit: slechts 18 procent denkt dat de eigen inname te hoog is.

Dat is opvallend, want in werkelijkheid eten de meeste Nederlanders juist méér dan de aanbevolen 6 gram zout per dag. Toch denkt ruim de helft van de ondervraagden dat ze ongeveer op die norm zitten. Veel mensen wijzen het zoutvaatje aan als boosdoener, maar daar zit het probleem meestal niet. Slechts 16 procent van onze zoutinname komt van wat we zelf toevoegen.

De rest, maar liefst 84 procent, zit al verstopt in producten uit de supermarkt. Denk aan kaas, vleeswaren, bewerkt vlees, sauzen, soepen en kant-en-klare maaltijden. Je eet dus vaak ongemerkt meer zout dan je denkt.

Gevolgen van te veel zout

Te veel zout eten is niet zonder risico. Het vergroot de kans op nierschade, vooral als je al te maken hebt met bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, overgewicht of diabetes.

In Nederland leven inmiddels zo’n 1,8 miljoen mensen met nierschade, daar komen jaarlijks 130.000 gevallen bij. In ernstige situaties kan dat leiden tot nierfalen, waarbij dialyse of een transplantatie nodig is. Ook de kans op hart- en vaatziekten neemt toe.

Mannen en vrouwen eten structureel te veel zout

De cijfers liegen er niet om. De helft van de vrouwen krijgt dagelijks meer dan 8 gram zout binnen. Bij mannen ligt dat nog hoger: de helft zit boven de 11 gram per dag.

Op jaarbasis komt dat neer op ruim een kilo te veel zout per persoon. Dat klinkt misschien abstract, maar het effect op je lichaam is allesbehalve klein.

Een kleine verandering in je eetpatroon kan op grote schaal effect hebben. Als Nederlanders hun zoutinname terugbrengen van gemiddeld 9 naar 6 gram per dag, kunnen naar schatting bijna 150.000 gevallen van chronische nierschade worden voorkomen in tien jaar tijd.

Bewustwording moet het verschil maken

Om mensen meer inzicht te geven, lanceerde de Nierstichting de zogenoemde Zoutmeter. Daarmee kun je checken hoeveel zout je binnenkrijgt en waar je kunt minderen.

Ook zijn er praktische tips om je inname te verlagen. Denk aan vaker kiezen voor verse producten, koken met andere kruiden in plaats van zout en beter letten op verborgen zout in kant-en-klare producten. Kleine aanpassingen kunnen al verschil maken, zeker als je ze volhoudt.

Zo schreef Metro eerder dat vleesvervangers minder zout worden, maar nog niet echt aan populariteit hebben gewonnen.

