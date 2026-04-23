Nederlandse gasreserves lopen langzaam op na historisch laag niveau

De Nederlandse gasvoorraden zijn geslonken naar 5,8 procent. Dat is de laagste vullingsgraad in tien jaar. De grootste gasvoorraad, in Norg in Drenthe, is nagenoeg leeg. De voorraden in Alkmaar en Grijpskerk zijn voor minder dan 1 procent gevuld.
De gasvoorraden in Nederland worden geleidelijk verder aangevuld. Volgens data van gasnetbeheerder Gasunie zijn de huidige gasreserves donderdag gestegen tot 8,3 procent, na een dieptepunt van 4,5 procent begin april. Rond dezelfde tijd vorig jaar bedroeg de gasvoorraad nog meer dan 25 procent.

Door onder meer een koude winter zakte de gasvoorraad begin april tot het laagste niveau in zeker tien jaar. Sinds de start van de maand mogen energiebedrijven de gasopslagen weer vullen voor de komende winter. De vraag was of dat ging gebeuren vanwege de hoge gasprijs als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.

Netbeheerder Gasunie benadrukte meermaals dat de lage vullingsgraad geen reden tot paniek was. Het gaat om een seizoensvoorraad die voor gebruik in de winter bedoeld is. Daarbij komt er voldoende gas binnen via onder meer leidingen uit Noorwegen en vloeibaar aardgas dat via schepen wordt geïmporteerd.

