Wetenschappelijk bewezen: ‘Getrouwde mensen krijgen minder vaak kanker’

Trouwen doe je meestal vanuit liefde en niet voor je gezondheid. Maar wist je dat het geven van het ja-woord wel degelijk invloed kan hebben op je gezondheid? Nieuw onderzoek wijst uit dat getrouwde mensen minder vaak kanker krijgen.

Vrouwen die nooit getrouwd zijn, zouden maar liefst 85 procent meer risico op kanker lopen, zo blijkt uit het onderzoek van de University of Miami Miller School of Medicine. Mannen blijven daarin niet ver achter: als zij hun leven lang vrijgezel blijven, hebben zij ongeveer 70 procent meer kans om de ziekte te ontwikkelen.

Verhoogd risico op kanker

Het verhoogde risico geldt voor meerdere kankersoorten, waaronder long-, darm- en slokdarmkanker. Dit zijn met name kankers die worden veroorzaakt door vermijdbare factoren zoals roken. De onderzoekers stellen dat de burgerlijke staat een krachtige en vaak over het hoofd geziene indicator kan zijn voor het risico op kanker.

Het huwelijk wordt al lange tijd in verband gebracht met een vroegere diagnose van kanker en een betere overlevingskans. Dit wordt vaak toegeschreven aan de emotionele, financiële en praktische steun die partners bieden. Deze nieuwe studie suggereert echter dat het ook van invloed kan zijn op de vraag of mensen überhaupt kanker ontwikkelen.

Grootschalig onderzoek

Het onderzoeksteam analyseerde meer dan vier miljoen kankergevallen die tussen 2015 en 2022 werden gediagnosticeerd, met de focus op volwassenen van 30 jaar en ouder. In de studie werden ook echtparen meegenomen en één op de vijf deelnemers was nooit getrouwd. Over het algemeen bleken mannen die nooit getrouwd waren een aanzienlijk grotere kans op kanker te hebben dan mannen die getrouwd, gescheiden of weduwnaar waren – en bij vrouwen was het verschil nog groter.

Voor sommige kankersoorten waren de verschillen opvallend. Mannen die nooit getrouwd waren, hadden bijna tweeënhalf keer zoveel kans op slokdarmkanker. Vrouwen die nooit trouwden hadden bijna drie keer zoveel kans op baarmoederhalskanker vergeleken met getrouwde vrouwen. Beide kankersoorten zijn sterk gekoppeld aan een infectie met het humaan papillomavirus (HPV), een veelvoorkomend virus dat zich verspreidt via seksueel contact en zelden symptomen veroorzaakt, maar na verloop van tijd kanker kan veroorzaken.

Verklaring voor onderzoeksuitkomst

Omdat je als vrijgezel mogelijk vaker wordt blootgesteld aan het HPV-virus, zou dat kunnen verklaren waarom het aantal diagnoses onder getrouwde vrouwen lager is. Voor andere kankersoorten die het vrouwelijke voortplantingssysteem aantasten, suggereren de onderzoekers dat het lagere risico bij getrouwde vrouwen gedeeltelijk te wijten zou kunnen zijn aan een hoger geboortecijfer, waarvan bekend is dat het een beschermend effect heeft tegen sommige kankersoorten.

Opvallend genoeg bleek het beschermende effect van het huwelijk het sterkst te zijn bij zwarte mannen. Zij hadden de hoogste algehele kankercijfers, maar ook weer de laagste zodra ze getrouwd waren. „Onze bevindingen suggereren dat het een sociale factor kan zijn die dimensies van het kankerrisico weergeeft die niet volledig verklaard worden door ras, leeftijd of sociaaleconomische status”, zo legt professor Frank Penedo uit. „Dit betekent dat als je niet getrouwd bent, je extra aandacht moet besteden aan kankerrisicofactoren, eventuele screenings moet laten uitvoeren en je gezondheidszorg op orde moet houden.”

