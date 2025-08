Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze ‘guilty pleasure’ leidt tot 41 procent meer kans op longkanker

Dat frisdrank, fastfood, koekjes en chips niet gezond zijn, is algemeen bekend. Maar dat déze ‘guilty pleasures’ ook tot longkanker kunnen leiden, is iets nieuws. Toch blijkt dit wel degelijk het geval te zijn. Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat ultrabewerkt voedsel de kans op longkanker aanzienlijk vergroot.

Mensen die veel ultrabewerkt voedsel eten, zouden maar liefst 41 procent meer kans hebben op het krijgen van longkanker.

Wat is ultrabewerkt voedsel?

Ultrabewerkt voedsel is eten dat in een fabriek is gemaakt en dat verschillende bewerkingsprocessen heeft ondergaan. Denk bijvoorbeeld aan technische processen om de houdbaarheid te verbeteren of het verwijderen van bepaalde delen van het voedsel. Het voedingsmiddel bevat vaak ingrediënten die je zelf niet in de keuken zou gebruiken, denk bijvoorbeeld aan verdikkingsmiddelen, conserveermiddelen en kleurstoffen. Deze stoffen worden toegevoegd om het product veiliger of langer houdbaar te maken, maar ook om het lekkerder te maken. Bij ultrabewerkt voedsel moet je denken aan koek, frisdrank, chips, fastfood, ingeblikt eten, maar ook sommige soorten brood of halvarine.

Grootschalig onderzoek

Het is al langer bekend dat ultrabewerkt voedsel ongezond is. Het eten van dergelijke voedingsproducten wordt gelinkt aan allerlei ziektes zoals obesitas, kanker en hart- en vaatziekten. Maar nu blijkt dat het ook nog eens de kans op het krijgen van longkanker vergroot. Onderzoekers namen de data van 155.000 mensen in de leeftijd van 55 tot 74 onder de loep. Hierbij werd vooral gekeken naar de eetgewoonten van de onderzoeksgroep en hun gezondheid. De onderzoekers vergeleken hoeveel ultrabewerkt voedsel de deelnemers gemiddeld binnenkregen met het aantal longkankerdiagnoses over een periode van twaalf jaar. En de resultaten zijn schrikbarend.

Meer kans op longkanker

Mensen die onder de hoogste ultrabewerking consumptiecategorie vielen (en gemiddeld zo’n zes porties per dag binnenkregen) hadden 41 procent meer kans op het krijgen van longkanker dan mensen in de laagste categorie. Het ging hierbij vooral om niet-kleincellige longkanker (NSCLC), maar ook bij de agressievere, kleincellige variant (SCLC) werd een verhoogd risico ontdekt. Ook nadat factoren zoals roken en algemene dieetkwaliteit werden gecorrigeerd bleef het verband overeind staan.

Kleine kanttekening

Onderzoekers plaatsen wel een kleine kanttekening bij de resultaten. Het onderzoek is namelijk observationeel, wat betekent dat het onderzoek nog niet definitief kan bewijzen dat de voedingsmiddelen longkanker veroorzaken- alleen dat er een verband bestaat tussen de twee.

Toch hoopt het onderzoeksteam dat consumenten, zorgmedewerkers en beleidmakers dat de cijfers als een wake-up call dienen. „De wereldwijde toename van de consumptie van ultrabewerkt voedsel is zorgwekkend”, zo schrijven ze. „Deze voedingsmiddelen zijn vaak rijk aan suiker, vet en zout en bevatten nauwelijks nuttige voedingsstoffen. Ze verdringen gezonde keuzes zoals volkoren granen, fruit en groenten, die ons lichaam juist beschermen tegen kanker.”

