Voel je je slechter door alcohol, of drink je juist meer omdat je niet lekker in je vel zit? Nieuw onderzoek geeft antwoord

Een betere mentale gezondheid hangt samen met minder alcohol. Dat blijkt uit een nieuwe studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Affective Disorders. Onderzoekers concluderen dat mensen die zich emotioneel stabieler voelen, op termijn minder drinken.

Volgens de onderzoekers kan het versterken van mentaal welzijn dus helpen om alcoholgebruik te beperken.

Invloed van alcohol op stemming

De relatie tussen alcohol en mentale gezondheid houdt wetenschappers al decennialang bezig. Bekend is dat stress en alcoholgebruik vaak samen voorkomen, maar wat komt eerst? Drinken mensen meer omdat ze zich slecht voelen? Of gaan ze zich slechter voelen door alcohol?

Eerdere studies gaven geen eenduidig antwoord. Dat komt onder meer doordat onderzoek vaak werd gedaan bij mensen met zware verslavingsproblemen. In die groep is duidelijk dat veel drinken klachten zoals depressie kan verergeren. Maar dat zegt weinig over hoe het werkt bij ‘gewone’ drinkers.

Onderzoek onder ‘gewone’ volwassenen

Onderzoeker Henriette Markwart en haar team richtten zich daarom juist op de algemene bevolking. Ze volgden 816 volwassenen (van 18 tot 64 jaar) die allemaal in het afgelopen jaar alcohol hadden gedronken.

De deelnemers werden een jaar lang gevolgd, met metingen na 0, 3, 6 en 12 maanden. Zo konden onderzoekers niet alleen verbanden zien, maar ook welke factor eerst verandert.

Alcohol en mentale gezondheid

De onderzoekers keken naar twee dingen:

Alcoholgebruik: hoe vaak en hoeveel iemand drinkt Mentale gezondheid: hoe vaak iemand zich bijvoorbeeld somber, zenuwachtig of juist kalm en gelukkig voelt

Die gegevens werden omgezet in scores, zodat veranderingen goed te volgen waren.

Mentale gezondheid stuurt gedrag

De conclusie blijkt opvallend helder: de mentale gezondheid lijkt de richting te bepalen.

Mensen die zich emotioneel beter voelden, gingen later minder (of minder snel meer) drinken en waren beter beschermd tegen een toename in alcoholgebruik. Het omgekeerde werd overigens niet gevonden. Meer drinken leidde in deze groep niet aantoonbaar tot een verslechtering van de mentale gezondheid.

Gemiddeld nam het alcoholgebruik in de groep licht toe gedurende het jaar. Maar mensen met een betere mentale gezondheid lieten een veel kleinere stijging zien. Volgens de onderzoekers werkt een stabiele mentale toestand als een soort buffer tegen meer drinken.

Preventie anders aanpakken

De resultaten wijzen erop dat preventie misschien anders moet worden aangepakt. In plaats van alleen te focussen op minder drinken, kan het effectiever zijn om eerst het mentale welzijn te verbeteren.

Denk aan:

Stress verminderen

Beter slapen

Mentale ondersteuning bieden

Volgens de onderzoekers kan dit indirect leiden tot gezondere drinkgewoonten.

