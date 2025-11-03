Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlandse jongeren Europees kampioen ‘bingedrinken’, zorgen experts om alcohol

Niet cannabis, maar alcohol blijft de populairste drug onder jongeren. Veel jongeren drinken te veel en beginnen bovendien steeds vroeger, met alle mogelijke gevolgen voor hun gezondheid en welzijn. Dat blijkt uit recent onderzoek van verslavingskliniek Connection SGGZ. De jeugd wordt zelfs ‘Europees kampioen bingedrinken’ genoemd.

Uit de cijfers blijkt dat ongeveer acht op de tien 18-jarigen ooit wel eens een glas alcohol heeft gedronken. Ter vergelijking: vier op de tien jongeren heeft ooit cannabis gebruikt. Alcohol is onder jongeren niet alleen twee keer zo populair als cannabis, maar volgens de kliniek ook meer verslavend.

Cijfers alcohol ‘alarmerend’

Alcoholgebruik wordt volgens Connection SGGZ vaak onderschat en niet als probleem gezien. „Alcohol is de meest voorkomende verslaving in Nederland, maar tegelijkertijd niet de verslaving die het vaakst behandeld wordt. Op die manier wordt het echte risico stilzwijgend ‘ingeschonken’ in het bijzijn van jongeren, terwijl de gevolgen soms ernstig kunnen zijn”, vindt Connection SGGZ.

Het hoge alcoholgebruik onder jongeren is alarmerend. Het veroorzaakt alcoholvergiftiging door comazuipen, verkeersongelukken en seksueel geweld. Meer dan tweeduizend jongeren belanden jaarlijks op de spoedeisende hulp vanwege alcoholvergiftiging. Maar ook bij een gematigde consumptie richt alcohol veel schade aan aan het onvolgroeide, jonge lichaam.

Vroeg beginnen met drinken (vanaf 14 jaar) verhoogt niet alleen de kans op alcoholisme op latere leeftijd, maar is ook schadelijk voor de hersenontwikkeling en algehele gezondheid van jongeren.

Vooral hoog alcoholgebruik onder studenten

Vooral onder studenten (wo en hbo) zijn de cijfers schrikbarend hoog. Een kwart van de studenten drinkt overmatig of zwaar. Dat betekent dat ze vaak problemen ervaren in hun dagelijks leven vanwege het vele doorzakken. Studenten drinken meer dan de volwassen populatie, blijkt uit het onderzoek.

Meer cijfers laten deze trend zien: het drankgebruik onder de jeugd (14- tot 18-jarigen) daalt nauwelijks. Nederlandse jongeren zitten een beetje in de middenmoot als je ze vergelijkt met hun Europese leeftijdsgenoten. Ze zijn echter wel Europees kampioen in bingedrinken en dronken worden, wat gevaarlijk is voor hun gezondheid.

🥃 Cijfers drankgebruik Connection SGGZ publiceerde een aantal cijfers over het alcoholgebruik onder jongeren. 17,5 procent van de jongeren is een zware drinker. Dit zorgt ervoor dat zo’n 2000 jongeren jaarlijks op de spoedeisende hulp belanden. van de 12-16 jarigen drinkt al 40 procent. Van de 18-jarigen is dit 80 procent. Nederlandse jongeren ‘bingedrinken’ het meest in heel Europa. 1 op de 10 van de behandelden in een verslavingskliniek is jonger dan 25 jaar. 25 procent van de jongeren kampt met een middelenverslaving. Er worden meer jongeren behandeld voor een cannabisverslaving dan een alcoholverslaving. Connection SGGZ noemt als verklaring dat we alcohol zo normaal zijn gaan vinden dat het vaak niet meer als ‘probleemdrug’ wordt gezien.

Altijd proosten met drank

Connection SGGZ noemt enkele redenen waarom deze cijfers zo hoog blijven. Dat jongeren veel drinken, hangt volgens de verslavingskliniek waarschijnlijk samen met de brede maatschappelijke tolerantie voor alcohol. „In Nederland hoort proosten er nu eenmaal bij en volwassenen zorgen vaak dat jongeren gemakkelijk aan alcohol kunnen komen. “

Connection SGGZ is kritisch op mensen met een ‘voorbeeldfunctie’: ouders geven volgens hen zelden het goede voorbeeld door bijvoorbeeld niet te drinken in het bijzijn van hun pubers. Daarnaast maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met alcohol (zie ook de video hierboven), bijvoorbeeld thuis, op feestjes of in de sportkantine. „Alcoholgebruik is in veel situaties de norm, en daar maken artsen en wetenschappers zich zorgen over. Zij pleiten voor een zogenoemde ‘denormalisering’ van alcohol, zodat drinken minder vanzelfsprekend wordt.”

Uit cijfers van 2024 blijkt dat in Nederland bijna 2 miljoen mensen zwaar of overmatig drinken. Alcohol verhoogt onder meer de kans op kanker. In verslavingsklinieken blijft alcohol de meest voorkomende verslaving, voor cannabis en andere vormen van verslaving zoals gokverslaving.

