Deze nieuwe maatregelen neemt het kabinet tegen probleemwolven

Om de overlast van probleemwolven aan te pakken, kondigt het kabinet nieuwe maatregelen aan. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat zowel provincies als gemeenten makkelijker kunnen optreden tegen deze dieren. Ook is het straks voor iedereen toegestaan om wolven te verjagen.

Niet alleen is het straks mogelijk om een afschotvergunning vooraf klaar te laten leggen, maar is het ook toegestaan om wolven met rubberkogels en paintballgeweren te verjagen. Ook is de definitie van een ‘probleemwolf’ met deze stap in de wet vastgelegd, zoals na bijvoorbeeld een reeks aanvallen op vee of als de wolf voor gevaarlijke situaties bij de mens zorgt.

Iedereen mag probleemwolf verjagen

Mocht je straks zelf oog in oog met een wolf te komen staan, dan heb je iets meer vrijheid als het gaat om het verjagen van het dier. Eerder werd het bijvoorbeeld gedoogd om de wolf te verjagen, mits het diervriendelijk gebeurde en het de populatie niet in gevaar bracht.

Voor gewone burgers betekenen deze nieuwe maatregelen dat het niet toegestaan is om wolven te verjagen met rubber- en paintballkogels, maar voor provincies en gemeenten is dat straks wel het geval. Als er bijvoorbeeld een school is waar een wolf meerdere keren te dicht bij kinderen kwam, dan kunnen zij de wolf op deze manier verjagen, mits er een vergunning voor is.

Sneller een vergunning

Mocht dit geen effect hebben en het blijkt echt nodig te zijn dat de wolf wordt afgeschoten, dan verloopt het regelen van een vergunning hiervoor voortaan een stuk sneller. Dit is namelijk op voorhand al te regelen, terwijl het nu nog voor iedere probleemwolf apart moet worden aangevraagd. Tot nu toe is alleen nog maar wolf Bram afgeschoten, op de Heuvelrug. Daarvoor was een vergunning uitgegeven.

Wolvenpopulatie in Nederland

Op dit moment leven op de Veluwe verreweg de meeste wolvenroedels. Naar schatting leven er in Nederland inmiddels veertien wolvenroedels, waarvan acht in Gelderland, alleen op of rond de Veluwe. In Voorthuizen, in de gemeente Barneveld, werden vorige zomer nog de schapen van een houder slachtoffer van bijna twintig aanvallen. Deze aanvallen werden steeds door dezelfde wolf gedaan.

Hoewel het kabinet het besluit eerst nog moet laten toetsen bij de Raad van State, is het de verwachting dat de nieuwe maatregelen nog voor deze zomer van kracht kunnen gaan.

Mening Nederlanders

Vanuit de bevolking klinken er al lange tijd kritische geluiden op de huidige aanpak van de probleemwolven. Uit een eerder representatief onderzoek van Panel Inzicht in opdracht van De Stentor, De Gelderlander en het AD bleek namelijk dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat wolven die een gevaar vormen voor mensen, gewoon afgeschoten moeten kunnen worden.

