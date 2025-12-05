Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je mentale gezondheid blijkt het best in de ochtend

Je ouders hadden het niet helemaal mis: na een nacht slapen voelt alles vaak beter, blijkt uit nieuw onderzoek. Ook je mentale gezondheid.

Volgens Dr. Feifei Bu, hoofdonderzoeker, kan de mentale gezondheid en het welzijn van mensen gedurende de dag flink wisselen. Maar gemiddeld voelen mensen zich ‘s ochtends het best en ‘s avonds het slechtst.

Mentale gezondheid het best in de ochtend

Onderzoekers analyseerden gegevens van 49.218 mensen die tussen maart 2020 en maart 2022 meermaals werden ondervraagd. De resultaten, nu gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Mental Health, laten zien dat mensen in de ochtend over het algemeen minder depressieve symptomen ervaren en hogere scores hebben op geluk, levensvoldoening en eigenwaarde.

Inzicht in de dagelijkse fluctuaties van mentale gezondheid kan helpen bij het afstemmen van beschikbare hulpbronnen. Dr. Bu stelt dat hulpdiensten hun aanbod kunnen aanpassen aan deze wisselende behoefte, bijvoorbeeld door ook ‘s avonds ondersteuning beschikbaar te stellen. Vorige studies lieten zien dat vooral jongeren in de avond meer behoefte hebben aan interventies, beïnvloed door seizoen, daglicht en culturele of individuele factoren.

Het juiste moment voor moeilijke onderwerpen

Is het dan beter om lastige zaken ‘s ochtends aan te pakken? De meeste aanwijzingen wijzen naar de late ochtend als het gunstigste moment. Volgens de wetenschappers is je stemming dan relatief stabiel, waardoor je moeilijke onderwerpen met een helder hoofd en emotionele afstand kunt benaderen.

Als jij een nachtmens bent dat zich op zijn best voelt rond middernacht, hoef je niet te panikeren.

Meer naar de namiddag daalt het stresshormoon cortisol soms, maar onderzoek laat zien dat tegelijkertijd je humeur kan dippen en de vermoeidheid kan toenemen. De vroege avond kan juist een goed moment zijn voor persoonlijke reflectie of schrijven, en om empathisch te luisteren zonder zware confrontaties aan te gaan.

Factoren die invloed hebben op mentale gezondheid

Naast tijdstip van de dag spelen ook seizoen, stressniveau, autonomie, sociale steun en omgevingsfactoren een rol in je stemming. Bu voegt toe dat het onderzoek geen reden is voor nachtbrakers om hun ritme radicaal aan te passen. Want: „Als jij een nachtmens bent dat zich op zijn best voelt rond middernacht, hoef je niet te panikeren. Je ervaring kan afwijken van de gemiddelden.”

