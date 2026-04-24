Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Einde salderingsregeling in zicht: zoveel duurder wordt je energiecontract

Huishoudens met zonnepanelen profiteren nog tot het einde van dit jaar van de financiële voordelen, maar daarna dreigt een flinke tegenvaller. Door het einde van de salderingsregeling kunnen energiecontracten tot bijna 500 euro duurder uitvallen, blijkt uit nieuwe overzichten van Independer.

Steeds meer energieaanbieders gaan de komende maanden online hun aanbod voor energiecontracten voor volgend jaar doorgeven. Vanaf 1 januari 2027 stopt de gunstige salderingsregeling, waarbij zonnepanelenbezitters hun opgewekte stroom mogen wegstrepen tegen het totale verbruik over een jaar.

Zoveel duurder wordt je energierekening

Tegelijkertijd mogen leveranciers terugleverkosten vragen, wat uitgaven zijn om de groeiende hoeveelheid zonnepanelenstroom te verwerken. Volgens de nieuwste berekeningen loopt de jaarlijkse rekening voor die huishoudens met 180 tot 470 euro op. De stroom die nu nog mag worden weggestreept tegen hun jaarverbruik, moet straks volledig betaald worden.

Een grote groep Nederlanders wordt hier de dupe van: er liggen hier op zo’n 3 miljoen woningen zonnepanelen. Op dit moment betaalt een gemiddeld huishouden dat jaarlijks 2500 kilowattuur (kWh) verbruikt en 2000 kWh zelf opwekt, alleen voor het restant. Vanaf 2027 vervalt dit voordeel grotendeels en stijgen de kosten voor een gemiddeld huishouden met zo’n 220 euro per jaar, met uitschieters tot 470 euro.

Advies om kosten te besparen

Volgens energie-expert Pim Holstvoogd van Independer is het dan ook belangrijk om stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken. „Doe je dat niet, dan moet je het namelijk bijkopen. En dat zorgt voor extra kosten”, zo legt hij uit aan De Telegraaf. Als je dus zonnepanelen hebt en bijvoorbeeld de vaatwasser aanzet als de zon schijnt, maak je geen stroomkosten. Doe je dit in de avond als het al donker is, dan betaal je er wel voor.

Reacties