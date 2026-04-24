Deze olijfolie kan je brein beschermen: onderzoek ziet opvallende link

Extra vierge olijfolie is al bekend als gezond voor je hart, maar lijkt ook goed voor je hersenen te zijn.



Nieuw onderzoek laat zien dat een bepaald soort olie mogelijk helpt om je brein scherp te houden, via je darmen.

Betere hersenprestaties en gezondere darmen

Onderzoekers van de Italiaanse Universitat Rovira i Virgili volgden ruim 650 mensen tussen de 55 en 75 jaar.

Wat blijkt? Deelnemers die regelmatig extra vierge olijfolie gebruikten, scoorden beter op cognitieve tests. Ook hadden zij een meer diverse darmflora. Dit wordt gezien als een teken van een goede gezondheid.

Bij mensen die vooral geraffineerde olijfolie gebruikten, werd juist een afname in die diversiteit gezien.

Volgens de onderzoekers hangt dat samen met het microbioom, de bacteriën in je darmen. Zij vonden zelfs aanwijzingen dat bepaalde bacteriën mogelijk bijdragen aan de positieve effecten op het brein.

Junkfood Wist je dat een paar dagen junkfood eten kan al gevolgen hebben voor je geheugen? Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van North Carolina, gepubliceerd in vakblad Neuron. Wetenschappers ontdekten dat een vetrijke junkfoodmaaltijd de geheugenfunctie in de hersenen vrijwel direct verstoort.

Kwaliteit maakt het verschil

Niet alle olijfolie heeft hetzelfde effect. Extra vierge olijfolie wordt minder bewerkt en bevat nog veel antioxidanten en andere gezonde stoffen. Bij geraffineerde olijfolie verdwijnen die grotendeels tijdens het productieproces.

De onderzoekers benadrukken dat het type vet dat je eet dus belangrijk is. Extra vierge olijfolie zou een relatief eenvoudige manier kunnen zijn om je hersengezondheid te ondersteunen, vooral op latere leeftijd.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

