Socialmediapersoonlijkheid Jade Kops (19) overleden

Jade Kops, die via Instagram openhartig vertelde over haar leven met kanker, is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt op Instagram. Ze is 19 jaar geworden.

„Intens verdrietig en ontzettend trots op onze dappere dochter en zus, willen wij laten weten dat Jade vanmorgen om 5.50 uur is overleden in het bijzijn van ons”, schrijft de familie op Instagram. Kops wordt in besloten kring begraven. Mensen die Kops een laatste eer willen bewijzen, zijn welkom in de erehaag op vrijdag 1 mei in Naaldwijk.

Kops kreeg op 2 juli 2021, op 14-jarige leeftijd, de diagnose rhabdomyosarcoom, een zeldzame vorm van kinderkanker. De tumor liep van haar keel tot aan haar oor. Na een intensief behandeltraject van anderhalf jaar leek haar behandeling begin 2023 afgerond, maar kort daarna bleek uit een scan dat de kanker was teruggekeerd.

Boven dit artikel zie je een fragment van Jade bij talkshow Renze.

‘Elke dag is een cadeau’

In september 2024 kreeg Kops te horen dat zij niet meer kon genezen. Eind februari van dit jaar schreef zij op Instagram dat de uitslag van een MRI-scan „heel slecht” was en dat zij zich in „de laatste fase” bevond. Ze vertelde dat ze zich machteloos en bang voelde en sprak over de pijn en onzekerheid die daarbij hoorden.„Hoeveel tijd ik nu nog heb, is niet te voorspellen. Misschien wil ik dat ook wel helemaal niet weten. Elke dag is een cadeau”, deelde zij.

Begin februari vierde Kops haar 19e verjaardag. „Vandaag is geen vanzelfsprekendheid. Het is een overwinning zonder finishlijn. Een bewijs dat ik er nog ben”, schreef zij toen.

Via haar account nam Kops haar volgers jarenlang mee in haar leven met de ziekte en kreeg zij veel steunbetuigingen. In 2025 bracht ze het boek Voor altijd jong uit over haar leven met de ziekte.

ANP

