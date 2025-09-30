Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Junkfood kan geheugen al na vier dagen aantasten

Een paar dagen junkfood eten kan al gevolgen hebben voor je geheugen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van North Carolina, gepubliceerd in vakblad Neuron.

Wetenschappers ontdekten dat een vetrijke junkfoodmaaltijd de geheugenfunctie in de hersenen vrijwel direct verstoort.

Junkfood heeft een snelle impact op hersencellen

In proeven met muizen zagen onderzoekers dat hersencellen in de hippocampus, het deel van de hersenen dat belangrijk is voor geheugen, al binnen vier dagen overactief werden na een dieet vol junkfood, zoals hamburgers en friet. Hierdoor werd het verwerken van herinneringen bemoeilijkt, nog voordat er sprake was van gewichtstoename of diabetes.

„We wisten dat voeding invloed heeft op de hersenen. Maar we waren verrast hoe snel dit effect optreedt”, zegt onderzoeker Juan Song. Volgens de wetenschappers verhoogt een typisch westers dieet met junkfood de kans op cognitieve problemen. En later zelfs ook de kans op dementie en Alzheimer.

Mogelijke oplossingen

De onderzoekers ontdekten ook dat het herstellen van glucosewaarden in de hersenen de overactieve cellen weer kalmeerde en de geheugenfunctie verbeterde. Interventies als intermittent fasting of een gezondere voedingskeuze bleken effectief om de schade terug te draaien.

„Wat we eten beïnvloedt ons brein sneller dan we denken”, zegt Song. „Door tijdig in te grijpen, bijvoorbeeld met korte periodes van vasten, kunnen we ons geheugen beschermen. En ook de kans op latere hersenziekten verkleinen.”

Overmatig snacken Volgens een studie in Nature Metabolism, waar Metro al eerder over schreef, kan zelfs een korte periode van overmatig snacken veranderingen in je hersenen veroorzaken. Veranderingen die nog merkbaar zijn nadat je weer normaal eet. Wel moet er een kanttekening bij deze studie geplaatst worden: er is slechts een kleine groep mensen bekeken, en die zijn allemaal man. Om een goede conclusie te trekken, is er dus meer onderzoek nodig. De veranderingen die de onderzoekers opmerkten, lijken op patronen die worden gezien bij mensen met obesitas, terwijl het gewicht van de deelnemers aan het onderzoek niet was toegenomen.

Vervolgonderzoek

Het team onderzoekt nu of dezelfde effecten ook bij mensen optreden en welke voedingspatronen hersencellen het beste beschermen. Op termijn hopen de onderzoekers dat leefstijlmaatregelen, gecombineerd met medicijnen, het risico op obesitas-gerelateerde dementie kunnen verlagen.

