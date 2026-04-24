Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal opvangplekken asielzoekers Loosdrecht teruggeschroefd

Het aantal tijdelijke noodopvangplekken voor asielzoekers in Loosdrecht zakt van de beoogde 110 naar 70, meldt de gemeente Wijdemeren vrijdag. De opvang gaat niet eerder dan 6 mei van start, staat in een verklaring.

De gemeente wil met het besluit „rust terugbrengen en weer in verbinding komen met de gemeenschap”. De laatste dagen is in Loosdrecht gedemonstreerd tegen de beoogde opvang. Daarbij moest de politie ingrijpen en werden meerdere mensen aangehouden.

ANP

Reacties