Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens diëtist en darm-onderzoeker is deze voeding essentieel voor jouw darmgezondheid

Onze darmgezondheid is belangrijk voor onze algehele gezondheid. Het is dus raadzaam om voeding te nuttigen die je darmen op hun best houden. Deze diëtist en microbioom-onderzoeker legt uit dat daarvoor deze voeding essentieel is.

Men noemt de darmen ook weleens de motor van het lichaam. Die motor houd je dus het liefst zo gesmeerd mogelijk. Zo blijkt uit onderzoek dat twee paranoten per dag een gunstig effect hebben op jouw darmgezondheid en bijvoorbeeld ook kefir zou goed zijn voor ons darmgestel.

Microbioom in de darmen

Hannah Holscher is diëtist en microbioom-onderzoeker. Het microbioom is het arsenaal aan bacteriën, gisten en schimmels, dat zich in onze darmen begeeft en wat onder meer van belang is bij onze spijsvertering. En een slechte darmgezondheid hangt tegelijkertijd samen met ziektes als diabetes, knieartrose, obesitas, parkinson en zelfs alzheimer.

Holscher bestudeert als onderzoeker het microbioom en de darmgezondheid. En haar bevindingen past ze ook toe in haar eigen dieet, om zo ook haar eigen darmen gezond te houden.

Essentiële voedingstof voor optimale darmgezondheid

De diëtist benadrukt dat ‘te strict’ zijn met diëten niet nodig is. Te strenge eetregimes halen volgens haar namelijk het plezier van eten weg. En dat iets waar Hoscher juist van houdt. Genieten van eten, koken en nieuwe dingen uitproberen, legt ze tegen CNBC uit.

Maar ze zorgt er wel voor dat ze zo vaak mogelijk één essentiële voedingsstof binnenkrijgt voor een optimale darmgezondheid. Namelijk: „Ik probeer iedere dag rond de 25 gram aan vezels binnen te krijgen.”

Onder meer bladgroenten, bessen, appels, avocado’s en chiazaad zijn rijk aan vezels. Holscher somt een aantal voedingsmiddelen op die ze dagelijks nuttigt om haar darmen gezond te houden.

Vezelrijk en probiotisch

Holscher kiest ervoor om haar dag te starten met een vezelrijk of probiotisch ontbijt. Haar ontbijt bestaat dan ook veelal uit: havermout, zaden, zoals lijn- en chiazaad, melk, bessen en honing, maar ook vezelrijke ontbijtgranen, yoghurt en granola.

Voor haar lunch kiest ze vaak voor groenten zoals wortel of selderij en fruit, zoals appel en banaan en noten. En de diëtist zorgt dat ze bij het avondeten naast vlees of vis genoeg groenten en kruiden toevoegt die goed voor de darmen zijn. Zoals kikkererwten, linzen of kurkuma.

Reacties