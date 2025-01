Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kunnen we veroudering terugdraaien? Volgens deze hoogleraar wel: ‘Mensen zijn biologisch 5 tot 10 jaar te verjongen’

Kunnen we veroudering terugdraaien? Volgens hoogleraar Adrea Maier wel. Bij WNL op Zondag vertelt ze namelijk dat de wetenschap snel gaat en ‘we’ mensen inmiddels biologisch vijf tot tien jaar kunnen verjongen.

Het ouderdomsproces vertragen? We hebben daar best oren naar. Hoe temper je grijze haren, kaalheid of zorg je dat je brein niet achteruit gaat? Het liefst stellen we als mens het ouderdomsproces nog een beetje uit. Hoewel psychiater Loren Olson (80) benadrukte dat ouderen in onze samenleving vaak een stuk gelukkiger zijn en dat we daar nog best wat van kunnen leren. Eerder bleek ook dat we rond ons 60ste het meest tevreden zijn met ons lichaam en dat we inderdaad op ons 82ste het gelukkigst zijn.

Hoogleraar bij WNL op Zondag over veroudering

WNL op Zondag-presentator Rick Nieman haalt aan dat verjongingsmythes wel vaker klinken. Hij noemt onder meer het inspuiten van bloed van jonge kinderen op als voorbeeld.

„De plasmaferese”, reageert Adrea Maier, hoogleraar veroudering, op die theorie. Plasmaferese is het verwijderen van bloedplasma en dat vervangen door nieuw plasma. Het is een behandelmethode die bij bijvoorbeeld sommige auto-immuunziekten wordt ingezet. „Oftewel: kun je bloed krijgen van iemand anders om jezelf te verjongen?”

Veroudering terugdraaien

Volgens Maier is het niet eenvoudig om een 60-jarige met een spuitje weer 20 te maken. „Maar de wetenschap gaat rap. En op een gegeven moment kun je wel een spuitje krijgen waarbij er iets positiefs gebeurt.”

De hoogleraar legt uit dat er de afgelopen jaren veel meer wetenschappelijke ontdekkingen zijn gedaan wat betreft veroudering. Ieder mens veroudert namelijk op een andere manier en heeft een chronologische leeftijd (het getal) en een biologische leeftijd (de staat waarin jouw lichaam verkeert). Maier vertelt dat veroudering tegenwoordig makkelijker meetbaar is en daarmee kan de wetenschap en medische wereld ingrijpen en de functionaliteit van een lichaam behouden. „Of veroudering terugdraaien.”

Geen plastische chirurgie meer nodig

Dat behouden van functionaliteit, dat begrijpt presentator Nieman, maar veroudering terugdraaien? „Het kan”, aldus Maier. Zij benoemt dat dat bij proefdieren al is gebleken. „Inmiddels is het ook gelukt bij mensen. We zijn nu al zo ver dat we het kunnen implementeren in de klinische praktijk. In sommige landen gebeurt dat al.”

De hoogleraar denkt dat we straks geen plastische chirurgie meer nodig hebben, omdat het verouderingsproces van binnenuit getemperd, of dus zelfs teruggedraaid wordt, en je dat ziet aan de buitenkant. „Wij proberen echt de schoonheid van het lichaam aan de binnenkant te behouden en te verjongen.”

‘Vijf tot tien jaar verjongen’

Volgens Maier is het de wetenschap gelukt om mensen biologisch vijf tot tien jaar te verjongen. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in Singapore. In dat soort landen worden zogenoemde longlivety-klinieken opgezet, waar dus onderzoek wordt gedaan naar veroudering én verjonging en wat je daarvoor kunt doen. Maier noemt behandelingen met medicijnen, supplementen of leefstijl om mensen dus jonger te maken. De hoogleraar wil dat uiteindelijk ook binnen de reguliere gezondheidszorg, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, voor elkaar krijgen. „Iedereen veroudert. Niet alleen diegenen die geld hebben om naar longlivety-klinieken te gaan.”

Overigens benadrukt de hoogleraar dat het niet gaat om het continu verlengen van de levensduur. Maar dat het doel is dat mensen zo lang mogelijk gezond leven. Oftewel: de wetenschapper wil het gat dichten tussen onze levensduur en gezonde levensduur.

