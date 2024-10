Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek: twee paranoten per dag kunnen bijzonder goed effect op darmen hebben

Men noemt de darmen ook weleens de motor van het lichaam. Dus die houd je het liefst zo gezond mogelijk. Nieuw onderzoek toont aan dat twee paranoten per dag een zeer gunstige werking hebben op ons darmstelsel.

Paranoten zijn goed voor de darmen

Recent onderzoek toont aan dat paranoten belangrijk zijn voor onze darmen. Paranoten heten ook wel Brazil nuts wegens hun afkomst, al groeien ze ook aan tientallen meters hoge bomen in enkele andere Zuid-Amerikaanse landen. Voor de kleinschalige studie bekeken de onderzoekers de effecten bij vrouwen met overgewicht of obesitas. Bij hen verbeterde de de zogenoemde darmdoorlaatbaarheid, wat ook bekend staat als het lekkende darmsyndroom. Dan komen schadelijke stoffen door de darmwand. Daarnaast hielpen de noten ook tegen het ontstekingsniveau in de darmen.

„Regelmatige inname van paranoten kan een veelbelovende aanvulling zijn op een gezond eetpatroon voor het verminderen van ontstekingen en het verbeteren van de darmdoorlaatbaarheid bij vrouwen met overgewicht of obesitas die een strikt dieet volgen”, schrijven de onderzoekers.

Onderzoek naar effect paranoten

Voor het onderzoek bekeken de wetenschappers 46 vrouwen met een BMI boven de 25. Zij werden verdeeld in twee groepen. Acht weken lang volgden zij een dieet met een beperkt aantal calorieën. Eén groep kreeg dagelijks twee paranoten, de andere groep niet.

En kennelijk maakten die twee noten verschil. Dat was te zien aan de belangrijkste biomarkers in ons lichaam. Het ontstekingsniveau verminderde en de darmdoorlaatbaarheid werd beter.

Selenium

Waarschijnlijk is selenium, een stofje dat in de paranoten zit, de reden voor de positieve effecten. Selenium is namelijk een antioxidant, dat onze cellen beschermt en slijtage vermindert. „Selenium speelt een cruciale rol bij het beheersen van de ontstekingsreactie doordat het oxidatieve stress vermindert”, schrijven de onderzoekers.

Obesitas zorgt vaak voor stress, wat dus weer kan leiden tot ontstekingen en het risico op gezondheidsproblemen vergroot. Paranoten hebben daar dus een gunstig effect op. Voor het gewichtsverlies maakte het overigens niet uit of de vrouwen paranoten aten of niet.

Twee paranoten per dag

De onderzoeksgroep was klein en daarom is verder en uitgebreider onderzoek nodig naar de werking van paranoten. Maar de onderzoekers linkten paranoten ook aan een lagere bloeddruk.

Overigens is te veel selenium niet gezond en kan het zelfs giftig zijn. Dus twee paranoten per dag is meer dan genoeg. „Onze bevindingen tonen aan dat het eten van paranoten goed is vanwege het selenium dat erin zit en dat dit een positieve impact heeft op het ontstekingsniveau en de darmgezondheid”, schrijven de onderzoekers tot besluit.

