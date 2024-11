Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De link tussen darmgezondheid en ziektes: ‘Strijd begint op ons bord’

Steeds meer onderzoeken leggen de link tussen de darmgezondheid en ziekten. Hoe zit dat precies?

Een recent rapport van het RIVM schetst een alarmerend beeld over welvaartsziekten, die een groeiend probleem vormen. Erfelijke aanleg en omgevingsfactoren spelen daarbij een rol, maar onderzoek wijst steeds sterker naar leefstijl als bepalende factor.

Babyboomers zijn hierin de meest kwetsbare groep. Zij worden gezien als de meest ongezonde generatie ooit. Het aantal mensen met een chronische ziekte stijgt in 2050 verder naar bijna twaalf miljoen.

Verband tussen darmgezondheid en lagere kans op ziekten

Het Nederlands Genootschap van Vitalogen (NGvV) wijst op het belang van het darmmicrobioom, de verzameling bacteriën, gisten en schimmels in onze darmen, die niet alleen onze spijsvertering regelt, maar mogelijk ook een sleutelrol speelt bij aandoeningen zoals diabetes, knieartrose, obesitas, parkinson en zelfs alzheimer. Hoewel er nog veel onderzoek nodig is, wordt er volgens het genootschap een duidelijk verband gezien tussen een gezonde darmflora en een lagere kans op chronische ziekten.

„De strijd tegen welvaartsziekten begint op ons bord en in onze dagelijkse gewoontes”, zegt Millie van der Heijden van het NGvV. „Er is dringend behoefte aan een verschuiving van symptoombestrijding naar preventie.”

Waarom vezels belangrijk zijn

Volgens haar begint darmgezondheid met drie pijlers. „Vezels, beweging en hydratatie. Vooral bij de vezels gaat het vaak mis. Mensen hebben minimaal 30-40 gram vezels per dag nodig, terwijl de gemiddelde Nederlander slechts zo’n 20 gram binnenkrijgt.”

De term vezels, ook wel voedingsvezels genoemd, is een verzamelnaam voor een groep koolhydraten die niet door onze dunne darm kan worden verteerd. Deze vezels komen dus direct in de dikke darm terecht. Er zijn verschillende soorten vezels terug te vinden in onze voeding, waaronder oplosbare en fermenteerbare. Het eten van genoeg vezels is noodzakelijk voor een gezonde werking van de darmen.

Vezels zitten uitsluitend in plantaardige producten en vormen de voeding voor darmbacteriën. „Variatie is hierbij essentieel – denk aan groenten, fruit, granen, peulvruchten, noten en zaden. Daarnaast is dagelijks bewegen en voldoende water drinken van groot belang als fundament voor een gezonde leefstijl”, zegt van der Heijden.

Reacties