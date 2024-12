Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In de ban van kefir? Dit zijn de gezondheidsvoordelen van het drankje

Kefir verschijnt steeds vaker in de supermarktschappen. In melk, yoghurt of in blikjes ‘gezonde’ frisdrank. Maar wat is kefir toch precies? En heeft het drankje gezondheidsvoordelen?

Kefir is een eeuwenoude gefermenteerde drank op basis van water (waterkefir) of melksoorten. Het komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten en Azië. Ook kombucha, waar Metro eerder over schreef, is zo’n gefermenteerde drank, dat tegenwoordig vaker wordt geopperd als gezonder alternatief voor frisdrank.

Hoe maak je kefir?

Voor kefir gebruik je dus een basis van water of melk en daaraan wordt een bacteriecultuur toegevoegd van gisten en micro-organismen. Deze zien eruit als bloemkoolachtige korrels. De stukjes die je gebruikt om mee te fermenteren noemt men ‘kefirkorrels’. Er bestaan melkkefirkorrels en aparte waterkefirkorrels. Deze korrels kun je in sommige winkels kopen.

De drank wordt luchtdicht afgedekt en 24-48 uur bewaard op kamertemperatuur. Binnen deze tijd vermenigvuldigen de bacteriën zich en voeden ze zich met de (melk)suiker van de basisdrank. De suikers worden opgenomen en door de kefirkorrels omgezet in verschillende zuren.

Na de fermentatie gaan de kefirkorrels uit de drank en houd je een frisse, licht zurige drank over. De ‘levende’ kefirkorrels kunnen vervolgens weer gebruikt worden voor het maken van een nieuwe hoeveelheid kefir.

Volgens epidemioloog en voedingsdeskundige Tim Spector kun je ook het bezinksel van een fles kefir die je in de winkel kocht, gebruiken. Voeg een bijvoorbeeld eetlepel kefir van goede kwaliteit toe aan een fles volle melk. Dit laat je op kamertemperatuur staan ​​tot het dikker wordt en later bewaar je het in de koelkast, sprak hij tegen het Amerikaanse Business Insider. Deze methode werkt overigens ook bij het zelf maken van yoghurt. Waarbij je een schep yoghurt toevoegt aan een hoeveelheid melk.

Wat betekent fermenteren? Bij fermentatie zorgen bacteriën, schimmels of gisten voor het omzetten van stoffen in een product, waardoor de zuurgraad, smaak, geur of uiterlijk verandert. Fermenteren is het gecontroleerd laten rotten van groente, fruit, vlees, vis en zuivel om het langer houdbaar te maken. Een hele hoop producten worden gefermenteerd. Bijvoorbeeld ook bier, yoghurt, zuurkool, augurken of kaas. Voor de tijd van de koelkasten, vriezers en chemische houdbaarheid werden producten gefermenteerd om ze langer te kunnen bewaren.

Gezondheidsvoordelen kefir

Maar in hoeverre heeft kefir gezondheidsvoordelen voor ons lichaam? Daar is niet per se overeenstemming over. Mede omdat verder wetenschappelijk onderzoek naar gefermenteerde voedingsmiddelen nog in ontwikkeling is. Anne Lutgerink van het Voedingscentrum sprak daarover tegen Quest: „Er worden inderdaad verschillende gezondheidseffecten toegeschreven aan kefir, maar hier is nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor.”

Maar uit een studie uit 2022, dat verscheen in het wetenschappelijke Nutrients, blijkt dat onder andere kefir het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 kan verminderen. Gefermenteerde producten kunnen de diversiteit aan bacteriën in de darmen vergroten.

Probiotica

De kefirkorrels hebben een uitgebreidere bacterie- en gistencultuur, waardoor kefir een natuurlijke probiotcia zou zijn. Dat kan dan weer een gunstig effect op de darmflora en spijsvertering hebben.

Uit gepubliceerd onderzoek van Ton Baars, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, blijkt dat mensen die dagelijks een glas kefir drinken, verbeteringen van hun gezondheid ervaren.

„Kefir werd al in Russische ziekenhuizen gebruikt en dat deden ze waarschijnlijk niet voor niets”, sprak Baars tegen het AD. Maar wetenschapper Eddy Smid was kritischer. „Melkzuurbacteriën uit kefir kunnen mogelijk helpen bij het herstel van darmproblemen die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door het gebruik van antibiotica”, aldus de hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie aan de Universiteit Wageningen. „Maar als iemand al gezond is, word je er niet gezonder van. Bovendien, mensen kunnen gezond zijn, het is onzin om specifieke levensmiddelen gezond te noemen.”

Vitamines en mineralen

Een andere kleine studie uit 2021 concludeerde dat kefir een gunstig effect zou hebben op eczeemklachten.

Overigens is bekend dat kefir een rijk arsenaal aan vitamines, mineralen en enzymen bevat. Zo sprak Lutgerink van het Voedingscentrum tegen Quest dat er eiwit, calcium, vitamine B2 en B12 in kefir zitten. Daarnaast heeft een goede darmgezondheid een gunstig effect op jouw algehele gezondheid. Men noemt de darmen ook weleens de motor van het lichaam.

Overigens hebben fabrikanten de kefir-hype ontdekt en produceren zij nu ook kefir (ook wel bekend als ‘kefir mild’) Alleen gaat het hierbij vaak niet om de natuurlijke en gezonde kefir, maar een gefabriceerde variant. Deze heeft niet dezelfde gezondheidsvoordelen als de authentiek gefermenteerde kefir. Overweeg je kefir in de supermarkt te kopen? Dan oppert epidemioloog en voedingsdeskundige Spector om het etiket te lezen en te letten op het volgende:

Laag in toegevoegde suikers.

Gebruik weinig/geen chemische toevoegingen

Niet ingemaakt in azijn, wat levende microben doodt.

Mocht je overwegen om kefir vaker te gaan drinken, bijvoorbeeld dagelijks, dan wordt aangeraden om dat rustig op te bouwen.

Wat is gezonder: kefir of yoghurt?

In 2015 concludeerde Gezondheidsraad in de ‘richtlijnen goede voeding’ dat het aannemelijk is dat de consumptie van zuivel samenhangt met een lager risico op darmkanker en de consumptie van yoghurt met een lager risico op diabetes. Het Voedingscentrum adviseert om enkele porties zuivel per dag te consumeren, waaronder melk of yoghurt.

In de Schijf van Vijf mag een melkproduct, en dus ook kefir, niet meer dan 1,1 gram verzadigd vet bevatten per 100 gram en niet meer dan 6 gram suiker per 100 gram. Naturel kefir is dus prima, maar de bovengenoemde kefir-varianten met allerlei toegevoegde stoffen dus niet.

Gezonde leefstijl

Of yoghurt of kefir beter is voor de gezondheid, hangt uiteindelijk af van individuele voorkeuren, schrijft gezondheidsplatform Health. Zowel gewone yoghurt als kefir zijn gefermenteerde melkproducten die een rijke bron van essentiële voedingsstoffen zijn. Dus als je slim bent, neem je soms een beetje yoghurt en soms een beetje kefir.

Maar vergeet niet: er is niet één magisch wondermiddel. Het gaat om een algeheel gevarieerd en gezond eetpatroon en leefstijl. „Wat zou het mooi zijn als er één product is dat je van al je problemen afhelpt of garantie geeft op een goede gezondheid. Maar helaas, of misschien wel gelukkig, hebben we daar meer voor nodig dan één product”, aldus Lutgerink.

