Jonathan in actie tegen overgewicht: een lijf van bijna 300 kilo betekende ‘tijd voor actie’

Je hebt overgewicht en overgewicht. Op TLC kun je vanaf morgenavond een tv-serie over, tja hoe noem je dat, ‘bijzondere gevallen’, zien. Over mensen die bizarre aantallen kilo’s lichaamsgewicht met zich meetorsen en daardoor tegen grote problemen aanlopen. Als is lopen er voor sommigen soms letterlijk niet meer bij.

Metro bekeek voor televsierubriek Blik op de Buis alvast de eerste aflevering van morgen. De reeks heet My 600Lb Life, een beetje vreemde titel als je Nederlandse tv-gidsen openslaat. Mijn leven met 600 pond – en dan niet als Brits betaalmiddel – had TLC toch ook kunnen bedenken? Maar goed, het gaat in dit geval natuurlijk om de inhoud. En daar zijn we best benieuwd naar. Moeten dealen met een enorm overgewicht, hoe zal dat zijn?

TLC maakt al meer reeksen over overgewicht. Allemaal over Amerikanen, dat zal je niet zo verbazen (al hebben we in Nederland ook een overgewichtprobleem).

Strijd van Jonathan tegen overgewicht

De eerste aflevering volgt de 36-jarige Jonathan. Deze aardige kerel had eigenlijk zijn droombaan gevonden als medisch hulpverlener op de ambulance. Eigenlijk, want door zijn toenemende overgewicht raakte hij zijn baan kwijt. Als de tv-camera’s hem beginnen te volgen, zit Jonathan inmiddels thuis, terwijl zijn vrouw Tzena bijna alles regelt. Het eerste shot is een bord frikandellen. Een beetje te gemakkelijk zou je kunnen zeggen, maar samen met een berg scrambled eggs en heel wat brood zijn we hier getuige van Jonathans ontbijt.

290 kilo…

De Amerikaan heeft heus geprobeerd om af te vallen, maar het eten roept hem harder. Toen zijn ouders vlak achter elkaar overleden, viel hij terug in zijn oude patroon: eten om zich goed te voelen. Maar echt goed voelt hij zich allang niet meer en dat is niet zo raar als je 290 kilo weegt.

👇 Zelf meten of je overgewicht hebt Wil je zelf weten of je overgewicht hebt? Dat kan door je BMI (Body Mass Index) te meten. Je kunt je BMI uitrekenen door je gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van je lichaamslengte in meters. Als je bijvoorbeeld 65 kilo weegt en je bent 1,70 meter lang, dan bereken je je BMI als volgt: 65 kilo / (1,70 x 1,70 meter) = 22,5. Via de website van het Voedingscentrum kun je het heel gemakkelijk invullen en laten berekenen. De Metro-verslaggever nam de proef op de som en heeft als uitslag: Je gewicht is gezond. Mooi zo! Blijf gezond eten en voldoende bewegen om dat zo te houden. Wel gaan er soms stemmen op dat de BMI-methode achterhaald zou zijn, en dat je beter je buikvet kunt meten. Dat doe je door middel van de omtrek van je buik. Via de Hartstichting lees je hoe dat precies gaat en wat gezond is.

Overgewicht kan nóg erger

Het klinkt bijna vreemd of te zeggen, maar als je de andere personen ziet die de komende weken door TLC worden gevolgd, dan valt het overgewicht van Jonathan haast mee. Natuurlijk is 290 kilo volstrekt niet normaal, zijn lichaam inclusief kwabben langs z’n benen imposant en enorm, maar toch. Bij anderen is het nóg erger. Zij kunnen alleen maar liggen en worden uit huis getakeld als zij naar het ziekenhuis moeten.

In Amerika worden jaarlijks honderden operaties tegen overgewicht uitgevoerd. Voor de vaak radeloze patiënten is er daarbij niet zo heel veel hoop. Wie eenmaal met afvallen aan de slag gaat, heeft een kans op langetermijnsucces van maar 5 procent. Toch gaat Jonathan voor een drastische ingreep. Samen met Tzena bezoekt hij Dr. Nowzaradan in Houston in de hoop op een maagoperatie. Daarvoor moet hij echter eerst heel wat ponden kwijtraken. Het is nogal wat voor een man die in zijn stoel regelmatig aan het zuurstof zit (hangt). Toch is het krachtig om te zien dat hij iedere dag opstaat om tenminste een douche te nemen en schone kleding aan te trekken („24 uur per dag in die stoel zou makkelijker voor me zijn”). Na de douche en verkleedpartij is Jonathan trouwens steenkapot.

Oorzaak van het overgewicht

De man houdt zichzelf totaal verantwoordelijk voor zijn enorme overgewicht. Daarom kookt en bakt hij zijn overvloedige maaltijden zelf, als dat maar even kan. Waar de vraatzucht vandaan komt, weet hij echter ook. Het waren de problemen thuis toen hij klein was, vooral door z’n alcoholistische vader. Maar, heel dapper, zegt hij uiteindelijk dus: „Ik heb hulp nodig.” Tzena zet voor het vertrek naar Houston nog een maaltijd op tafel: „Misschien wel je laatste maaltijd hier thuis op deze manier.” Geloof me, zo’n groot en gevuld bord heeft deze kijker nog nooit voor zich gehad.

Maar verdomd, we zien resultaat. Jonathan is op een gegeven moment 80 pond lichter. Hij voelt zich excited en heeft steeds wat meer energie. Het verschil met de man die luid hijgend onder de douche vandaan kwam, is groot. Gaat hij zijn doel halen? Voor Jonathan zou het betekenen dat hij weer kan werken in de baan waar hij van houdt en dat hij samen met zijn vrouw een gezin kan starten.

Bijzonder, zulke gevechten tegen het lichaam. Je moet er alleen wel even voor gaan zitten. Een aflevering van My 600Lb Life heeft met anderhalf uur – de reclames tellen we dan niet mee – namelijk de lengte van een speelfilm.

Aantal blikken uit 5: 3

My 600Lb Life kun je vanaf morgen (27 januari) op maandagen om 20.30 uur zien op TLC. Via HBO Max is de hele serie dan te streamen.

