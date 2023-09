Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is nu toch kurkuma en is het goed voor je gezondheid?

De oranjekleurige kurkuma is een specerij die in allerlei Oosterse gerechten gebruikt wordt. Maar naast de pittige en kruidige smaak, zou kurkuma ook een gunstige werking op onze gezondheid hebben. Maar hoe zit dat precies?

Een opkikker bij verkoudheid of griep? Positieve invloed op je gemoedstoestand? Of gunstig voor je libido? Kurkuma is inmiddels uitgegroeid tot een heuse superfood. Je vindt de wortel in de supermarkt vaak vlakbij de gember en deze gele specerij doet het goed in menig Oosters gerecht.

Maar in Zuidoost-Azië zweren ze bij de gele specerij en de helende werking ervan. De werkzame stof curcumine in de kurkuma zou namelijk ontstekingsremmend en antibacterieel werken en zelfs de groei van kankercellen vertragen.

Nieuw onderzoek naar kurkuma en maagklachten

Nieuw onderzoek toont aan dat kurkuma goed werkt tegen maagklachten, net zozeer als bepaalde medicatie. Het Belgische HLN over de onderzoeksresultaten.

Voor het onderzoek namen de wetenschappers 206 patiënten in Thaise ziekenhuizen onder de loep. Alle patiënten hadden soortgelijke maagklachten. Daarbij vergeleken ze de resultaten van kurkuma met die van medicijnen. Volgens de onderzoeksresultaten werkt curcumine dus net zo goed als het medicijn omeprazo Waardoor de wetenschappers durven te stellen dat kurkuma als geneesmiddel overwogen kan worden. Wel werden de effecten of bijwerken op lange termijn niet onderzocht.

Ontstekingsremmend en andere voordelen gezondheid

Onderzoeksplatform Radar besprak de voor- en nadelen van kurkuma met voedingswetenschapper Jeanne de Vries. Zij vertelde dat kurkuma een gunstig effect heeft op ontstekingen. „Dit wordt in verband gebracht met onder andere hart- en vaatziekten, gewrichtsontstekingen zoals artritis en het voorkomen van kanker. Ook helpt het volgens deze onderzoeken tegen gewrichtspijn en stress.”

Veilige hoeveelheid

Wel benadrukt zij dat er een aanbevolen hoeveelheid curcumine per persoon, per dag geldt. „Een veilige inname hiervan betreft 1 tot 3 milligram per kilogram lichaamsgewicht per dag, wat neerkomt op zo’n 4 tot 8 gram kurkumapoeder”, aldus De Vries. De patiënten van het bovengenoemde maagonderzoek slikten vijf keer zoveel. Maar men dient rekening te houden met het feit dat overmatig en langdurig gebruik kan ook leiden tot nierstenen, loodvergiftiging en leverproblemen.

Er zijn meerdere onderzoeken die claimen dat kurkuma een gunstig effect heeft op de gezondheid. Daarbij zal een beetje extra kurkuma in het eten, niet veel verschil maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om supplementen. Eerder maakte presentator Arjen Lubach overigens nog gehakt van de overmaat aan voedingssupplementen.

Gezondheid

Waarop kurkuma een gunstig effect heeft, volgens onderzoek?

Kurkuma en medicijnen

Mocht je kurkuma willen nuttigen? Bijvoorbeeld in thee- of poedervorm kunnen kleine hoeveelheden geen kwaad. Mocht je grotere hoeveelheden willen nemen, is het raadzaam om dit even met de huisarts te bespreken.

Voedingswetenschapper De Vries benadrukte naast de gunstige effecten, ook dat kurkuma effect kan hebben op de werking van bepaalde medicijnen. Ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwde hiervoor. Volgens De Vries kan curcumine bijvoorbeeld invloed hebben op kankermedicijnen en chemotherapie. Zo ontdekten onderzoekers van het Erasmus MC dat curcumine de medicatie-opname bij borstkanker beïnvloedde. Maar De Vries benadrukt dat men voorzichtig moet bij meerdere medicijnen. „Zoals cardiovasculaire medicijnen, antidepressiva, antistolling, antibiotica, chemotherapie en antihistaminen.”

Voor wie is kurkuma niet geschikt? Voor de meeste mensen is het nuttigen van kurkuma veilig, maar in sommige gevallen wordt het afgeraden: Zwangerschap en borstvoeding

Problemen met galblaas

Nierstenen

Bloedstollingsziekten

Bij gebruik bloedverdunnende medicijnen

IJzertekort

Diabetes

Met zwarte peper

Toch aan de slag met het gele poeder? Let er dan op dat je de kurkumawortel niet zomaar rauw kunt eten. Vermalen of meekoken zijn smaakvolle aanvullingen voor in je keuken. Of wat dacht je van kurkuma in je thee of smoothie? De curcumine in de kurkuma neem je daarnaast beter op als je het samen met zwarte peper nuttigt, blijkt uit onderzoek en ook De Vries beaamt dat.

