Wetenschappers zien potentie in nieuwe behandeling kanker: ‘Meer kans om beter te worden, minder kans op bijwerkingen’

Wetenschappers zijn optimistisch over een nieuwe en veelbelovende behandeling bij kanker. Met deze vorm van bestraling, die Flash wordt genoemd, hebben patiënten meer kans om beter te worden en is er minder kans op bijwerkingen.

Kanker is, helaas, een ziekte die zich vastbijt in onze samenleving. 1 op de 2 Nederlanders krijgt namelijk kanker, blijkt uit de laatste cijfers. En 1 op de 7 vrouwen krijgt bijvoorbeeld borstkanker. Eerder sprak Metro met radioloog Sofie De Vuysere, die zelf ook borstkanker kreeg.

Onderzoek naar behandeling kanker

Maar naast dat deze ziekte slachtoffers maakt, zijn er ook veelbelovende onderzoeken naar kankerbehandeling. Onder meer in het Europese Laboratorium voor Deeltjesfysica (Cern) in Zwitserland wordt onderzoek gedaan naar de behandeling van kanker. Daar worden in enorme ondergrondse ruimtes experimenten gedaan naar radiotherapie.

Met de experimenten die hier plaatsvinden, hopen de onderzoekers onder meer een behandeling te ontwikkelen tegen hersentumoren, uitgezaaide kankers en daarnaast de schadelijke effecten van kankertherapie op het lichaam te minimaliseren, schrijft Scientias.

Flash bij kan kankerpatiënten

In Cern staat ook de zogenoemde Large Hadron Collider, een cirkel van 27 kilometer van supergeleidende magneten die deeltjes vlakbij de lichtsnelheid versnelt. Daar werd in 2012 onder meer het Higgs-deeltje ontdekt, wat een belangrijke natuurkundige ontdekking is. Maar inmiddels wordt Cern ook ingezet voor de ontwikkeling van kankerbehandeling.

Radiobioloog Marie-Catherine Vozenin was de eerste die elf jaar geleden ontdekkingen deed over de radiotherapiemethode Flash. Deze behandeling maakte het mogelijk om tumoren te vernietigen door een extreem hoge dosis straling op het doel af te schieten. Een seconde van deze Flash-methode is al meer dan genoeg om kwaadaardige cellen uit te schakelen, terwijl het omliggende gezonde weefsel grotendeels gespaard blijft.

Onderzoek bij mensen

De bevindingen van Vozenin waren destijds al een wetenschappelijke doorbraak en sindsdien wordt Flash verder onderzocht, ook bij mensen. De resultaten van de dierstudies zijn tot nu toe optimistisch, mede omdat de muizen waarop Flash getest werd, minder bijwerkingen ontwikkelden van de behandelingen.

Binnenkort start in het Cincinnati Children’s Hospital in Ohio een proef bij kinderen met uitgezaaide kanker. Ook in Zwitserland loopt zo’n soort onderzoek bij de behandeling van melanomen (vorm van huidkanker). Voor deze onderzoeksfase moet namelijk bekeken worden welke type bestraling, bijvoorbeeld protonen, koolstofionen en elektronen, het beste werkt.

Traditionele radiotherapie (bestralingen) Bestraling zoals kankerpatiënten tegenwoordig in het ziekenhuis krijgen, is een veelgebruikte kankerbehandeling. Hoewel bestraling kanker kan bestrijden, en dus mensenlevens kan redden, heeft het ook beperkingen. Patiënten moeten vaak tientallen keren bestraald worden, verspreid over weken of maanden zodat de patiënten de bestraling aankunnen. Daarnaast is het risico op ernstige bijwerkingen relatief groot. Zeker bij tumoren in gevoelige gebieden, zoals in de hersenen.

Meer kans op genezen, minder kans op bijwerkingen

Vozenin vertelt tegen BBC dat Flash een veelbelovende behandeling is. Vooral bij tumoren in de hersenen van kinderen. „Hoewel bestraling deze tumoren vaak kan genezen, betalen de overlevers een hoge prijs. Ze kampen levenslang met angst, depressie en een verlies van IQ door de impact op de hersenontwikkeling”, aldus de radiobioloog.

Volgens haar kan Flash mogelijkheden bieden voor kankerpatiënten die moeilijk te behandelen zijn. Professor Billy Loo, hoogleraar radiotherapie aan de Standford University, legt uit dat deze methode de kans op genezing sterk verbetert

‘Minder giftig dan traditionele bestraling’

En ook radioloog Alexander Lin van de University of Pennsylvania legt uit dat de Flash-behandeling een stuk minder giftig is dan traditionele bestraling.

Flash moet nog verder worden onderzocht en ook de technologie moet daarop worden aangepast. Maar de wetenschappers zijn positief. Het is slechts een kwestie van tijd totdat deze geavanceerde therapie voor het grote publiek beschikbaar wordt.

