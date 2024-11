Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Babyboomers zijn erg ongezond en dat komt hierdoor

Flesjes bier in de koelkast, de hele dag zitten, taart (zonder slagroom, want dan lijkt het minder ongezond) bij de koffie en diabetesmedicijnen in het medicijnkastje: babyboomers worden gezien als de ongezondste generatie ooit.

Het RIVM komt met alarmerende cijfers daarover: het aantal mensen met een chronische ziekte stijgt in 2050 verder naar bijna twaalf miljoen. Volgende week publiceert het RIVM hun rapport Volksgezondheid Toekomstverkenning. Daarin staat dat vooral dementie en artrose toenemen. In 2050 is het aantal mensen met deze ziektes naar verwachting bijna verdubbeld.

Half miljoen mensen met dementie in 2050

Nu zijn er zo’n 261.000 mensen met dementie. In 2050 zullen dat er zo’n 506.000 zijn. En dat zijn niet alleen ouderen, 6 procent daarvan is tussen de 40 en 65 jaar oud. „Dementie geeft vooral problemen met geheugen, spraak, herkenning en het uitvoeren van dagelijkse bezigheden”, legt het RIVM uit.

Artrose is een vorm van reuma. In 2022 hadden 1,6 miljoen mensen daar last van. In 2050 zullen dat er 3 miljoen zijn. „Klachten die bij artrose spelen, zijn bijvoorbeeld pijn en (gedeeltelijke) verlamming.”

Andere aandoeningen die vaker voor zullen komen in 2050 zijn privé-, arbeids- en sportongevallen, nek- en rugklachten en nierfalen. Is er dan ook helemaal geen goed nieuws te melden? Jawel hoor, het aantal gevallen van longkanker zal naar verwachting sterk afnemen.

Veel meer chronische aandoeningen in 2050

In 2050 zullen zo’n twaalf miljoen mensen bij de huisarts bekend zijn met een of meerdere chronische aandoeningen. In 2022 waren dat er 10,5 miljoen. „De stijging is het grootst onder 75-plussers. Het aantal mensen met drie of meer aandoeningen stijgt van 3,3 naar 4,3 miljoen. Dat aantal neemt daarmee aanzienlijk harder toe dan mensen met één of twee blijvende ziektes.”

Hoogleraar vitaliteit David van Bodegom noemt babyboomers in het AD „de ongezondste generatie die we ooit hebben gehad”. Waar dat door komt? „Zij zijn de eerste generatie die van jongs af aan welvaartsgroei heeft meegemaakt.”

Metro sprak eerder met ‘ouderdomsexpert’ David van Bodegom. Hij geeft tips hoe je gezond oud kunt worden.

Boomers bewegen veel te weinig: ‘Luilekkerland gecreëerd’

Van Bodegom weet dat twee op de drie ouderen een buikje hebben. Dat had voorkomen kunnen worden bij 80 tot 90 procent. De crux: ouderen bewegen veel te weinig. „We hebben een luilekkerland gecreëerd, met vaatwassers, auto’s, zittend werk. Vroeger deden we meer fysiek werk, hadden we de welvaart niet om onze koelkast helemaal te vullen met worst en kaas.” Kaas hoeft overigens niet per se gezond te zijn. Het kan bijdragen aan gezonder ouder worden.

In de jaren 60 gingen mensen massaal roken en werd alcohol veel populairder. Dat zorgt voor welvaartsziektes. „Het is niet gek dat veel meer mensen slijtage aan de gewrichten krijgen als de helft van de bevolking te weinig beweegt en overgewicht heeft.”

Ongezond ouder worden

We leven langer, maar zeker niet gezonder. Van Bodegom: „Voornamelijk doordat we minder gezond zijn gaan leven. Onze zorg is beter geworden, we sporen meer ziektes sneller op en worden beter in het behandelen ervan. Dat verklaart waarom we langer leven, terwijl we minder gezond leven en op jongere leeftijd ziek worden.”

Geïnteresseerd in gezondheid en de bouwstoffen voor je lichaam? Ook in deze artikelen zetten we de feiten op een rij:

Reacties