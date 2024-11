Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gezinnen met laag inkomen kunnen aanspraak maken op extra geld, maar weinig mensen doen dat

Bijna de helft van de gezinnen met een laag inkomen maakt geen gebruik van maatschappelijke fondsen die bedoeld zijn om kinderen te ondersteunen, zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van ABN AMRO en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

In Nederland leven ongeveer 1,2 miljoen mensen rond de armoedegrens. Zij kunnen vaak financiële hulp krijgen voor kosten zoals sport, muzieklessen of andere culturele activiteiten voor hun kinderen. Toch vragen veel gezinnen die hiervoor in aanmerking komen, deze steun niet aan.

Extra hulp voor mensen met laag inkomen

Een belangrijke reden is dat werkende ouders met een laag inkomen vaak schroom hebben om hulp te zoeken. Factoren zoals schaamte, angst voor complexe aanvraagprocedures en onduidelijkheid over de voorwaarden spelen hierbij een rol.

Veel ouders vrezen ook dat zij het geld later moeten terugbetalen. Mensen die in de bijstand zitten of een uitkering ontvangen, maken vaker gebruik van deze fondsen.

Fondsen

Bekende maatschappelijke fondsen zoals de Stichting Leergeld, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Jarige Job bieden verschillende vormen van steun.

Opvallend uit het onderzoek is dat gezinnen die eenmaal steun hebben aangevraagd bij een fonds, sneller geneigd zijn om ook bij andere fondsen hulp te zoeken. Zo blijkt dat 15 procent van de gezinnen steun ontvangt van twee fondsen en 19 procent van drie of meer.

De onderzoekers benadrukken het belang van het verlagen van drempels en het vergroten van bewustzijn over deze fondsen om meer gezinnen met een laag inkomen te bereiken die hulp nodig hebben.

‘Ontzettend krom’

Staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie) maakte vorige maand nog duidelijk dat het „ontzettend krom” is dat zoveel werkenden in Nederland in armoede leven. „Mensen die vroeg opstaan, naar hun werk gaan, en toch in armoede zitten, dat is krom, onrechtvaardig en onacceptabel”, aldus de bewindsman tijdens een debat over armoede- en schuldenbeleid in de Tweede Kamer.

Nieuwe armoedecijfers op basis van een bijgestelde definitie lieten vorige maand zien dat relatief veel werkenden onder de armoedegrens leven. Een commissie die de toereikendheid van het sociaal minimum onderzocht, concludeerde al ruim een jaar geleden onder meer dat het minimumloon voor veel mensen nog altijd te laag is om te kunnen rondkomen. Maar het kabinet lijkt vooralsnog niet van plan op dat terrein extra stappen te zetten.

