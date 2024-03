Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Te veel vitamine D: kan dat en wat gebeurt er?

De lente is gearriveerd, maar is het lenteweer vergeten mee te nemen, zo lijkt het. We missen in ieder geval de zonnestraaltjes, waarmee ons lichaam vitamine D aanmaakt. Veel Nederlanders slikken in de winter supplementen, maar kun je te veel vitamine D binnenkrijgen? En zo ja, wat zijn daar de gevolgen van?

Onlangs vertelden we je al hoe je een vitamine D-tekort herkent én wat je ertegen kunt doen. Deze keer gaan we de tegenovergestelde kant op: een overschot aan vitamine D.

Te veel vitamine D?

Als je geen vitamine D-supplementen slikt, maar vertrouwt op de zon en voeding voor de aanmaak ervan, zal een overschot niet voorkomen. Een overschot aan vitamine D komt alleen door het slikken van supplementen. Normaliter maakt je huid, als je voldoende zonlicht krijgt, de vitamine aan. In de winter is dat wat lastiger, dus slikken veel Nederlander supplementen. De vitamine zit echter ook in voeding, vertelt het Voedingscentrum ons, bijvoorbeeld in vette vis, en het wordt toegevoegd aan halvarine, margarine en bak- en braadproducten.

Mensen hebben vitamine D voor een aantal dingen nodig, waaronder voor een goede werking van het immuunsysteem (zo versterk je die), voor sterke botten en tanden en voor het behouden van een goede spierfunctie. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het mogelijk om te veel vitamine D in je lichaam te hebben en dat kan schadelijk zijn voor je gezondheid. „Er kunnen nierstenen ontstaan en kalkafzetting rondom organen en weefsels”, valt te lezen op hun website.

Overschot komt niet vaak voor

Het gebeurt niet vaak dat mensen een overschot aan vitamine D binnenkrijgen, is te lezen bij het Voedingscentrum. Als je supplementen slikt en je je aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid houdt, zal dat niet snel gebeuren. Voor de zekerheid kun je overleggen met een huisarts, welke dosering het beste bij jou past. Supplementen koop je liever niet bij onbekende websites, daar kan het zijn dat de dosering wél te hoog is.

Je kunt geen overschot oplopen door te veel blootstelling aan de zon. De huid regelt namelijk de aanmaak van de vitamine en legt in de zomer een voorraad voor de winter aan. Wel kun je natuurlijk verbranden als je te lang in de zon zit, smeer je daarom altijd goed in met een SPF.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

