Meer bewegen willen we allemaal wel, maar tijdgebrek is onze ‘grootste smoes’

Als je aan Nederlanders vraagt of ze meer zouden willen bewegen dan zij (we) nu doen, dan antwoordt driekwart van de mensen volmondig ‘ja’. Maar doen we het ook? Dan is het antwoord bijna net zo volmondig ‘nee’. Tijdgebrek is voor de meesten de grootste belemmering. Of misschien willen we stiekem geen tijd maken om te bewegen en is het een smoes?

In verband met Wereld Diabetes Dag – die is vandaag – hielden het Diabetes Fonds en de Bas van de Goor Foundation een onderzoek over bewegen. Want, zo vinden beide organisaties, bewegen is cruciaal voor onze gezondheid. Je kunt door dagelijks wat extra’s voor en met je lichaam te doen het risico op diabetes type 2 bijvoorbeeld verlagen. In Nederland hebben 1,1 miljoen mensen diabetes 2. Daarbij reageert het lichaam niet meer goed op insuline of maakt het te weinig insuline aan. Vroeger werd het ‘ouderdomssuiker’ genoemd, maar ook jongeren kunnen het krijgen.

Wandel een half uurtje door je buurtje.

Bewegen voor mensen met én zonder diabetes

Diabetes is en blijft een belangrijk (on)gezondheidsonderwerp. Zo waarschuwde het Diabetes Fonds eerder dit jaar voor een ‘diabetesgolf’ die op ons af komt, „als we niets doen”. Deze week nog spraken wetenschappers over de toekomst: diabetes opsporen via je smartphone. Omdat zoveel mensen ermee te maken hebben, vragen eerder genoemde organisaties aandacht voor het belang van bewegen voor mensen met én zonder diabetes. Zij roepen Nederlanders op: „Wandel een half uurtje door je buurtje.”

Hieronder zie een persoonlijke video van een ‘ervaringsdeskundige’. Waar wandelen vandaag de tip is, houdt deze Stefan het op fietsen.

Olympisch kampioen

„Bewegen is heel belangrijk om gezond te blijven”, zegt Bas van de Goor. Hij is voormalig olympisch kampioen volleybal en directeur van zijn eigen foundation. „Voor iedereen, ook voor mensen met diabetes. Met bewegen kun je op een gezond gewicht komen en blijven en kun je voorkomen dat je chronische ziektes zoals diabetes type 2 krijgt. Door te bewegen slaap je beter, ervaar je minder stress en werkt je insuline beter.”

Maar ja, gaan we ook extra bewegen?

Ruim driekwart van de Nederlanders wil dus best dagelijks wat meer bewegen, vooral door te wandelen. Toch ervaren velen drempels, zo kwam uit het onderzoek naar boven. De belangrijkste belemmering om niet (vaker) dagelijks in beweging te komen is tijdgebrek. Hierbij wordt tijdgebrek door werk of gezinsverplichtingen genoemd, gevolgd door vermoeidheid en een gebrek aan energie. Ook het weer speelt een rol: regen en harde wind houden mensen vaak binnen. Opvallend genoeg geven vrouwen vaker dan mannen aan dat vermoeidheid en energiegebrek hen tegenhouden om (vaker) dagelijks te bewegen.

Heb je weinig energie? Geloof me, van regelmatig bewegen voel je je juist minder moe en meer energiek.

Als je ‘het weer’ als reden ziet, kunnen we ook vaststellen dat we niet altijd meer bewegen omdat we er simpelweg geen tijd voor maken. En dat zouden we dus bij de start van ‘wandel een half uurtje door je buurtje’ kunnen doen, is het campagne-advies. „Dan maak je maar tijd”, hoor je je moeder al bijna zeggen als je terugdenkt aan je eigen ‘ik heb geen zin’, gevolgd door „dan maak je maar zin”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alle beweging telt

„Ook al ben je heel druk of heb je een kantoorbaan, ook dan kun je altijd wel een moment vinden om te bewegen”, vindt ook voormalig volleyballer Van de Goor. „Je hoeft niet elke dag lang intensief te sporten. Elke dag tenminste een half uurtje bewegen en dat lichaam aan het werk zetten is al goed voor je gezondheid. Alle beweging telt. Kijk ook vooral waar je bewegen kunt inpassen in je dagelijkse activiteiten. En heb je weinig energie? Geloof me, van regelmatig bewegen voel je je juist minder moe en meer energiek.”

7 tips van een Olympisch kampioen

Bas van de Goor heeft zeven tips voor mensen die ‘nu echt’ meer willen bewegen:

Pak als het kan de fiets naar je werk. Of naar het treinstation, in plaats van de bus. Maak een lunchwandeling. Dat kan op kantoor, maar ook thuis. Zoek bijvoorbeeld een collega als vast wandelmaatje. Kijk welke vergaderingen je ook wandelend kunt doen. Pak de trap in plaats van de lift. Doe lopend je boodschappen. Zet je auto soms iets verder weg bij je afspraak. Dat stukje wandelen is goed voor je. Niet onbelangrijk bij bewegen: doe iets wat je leuk vindt en bij jou past.

Het Diabetes Fonds heeft, voor wie het best van zichzelf willen weten, een Diabetes Risicotest.

