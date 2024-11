Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom de roeimachine je beste vriend zou moeten zijn in de sportschool

Populair lijken ze niet te zijn in de sportschool, want er is er altijd wel eentje vrij: de roeimachine. Mensen zitten er vaak niet langer dan 5 of 10 minuten op. Zonde, want het zou je favoriete ‘gymbuddy’ moeten zijn.

De roeimachines staan vaak in de cardio-zone van de sportschool. Maar wist je dat het krachttraining en cardio in één is? Dat zou al een reden moeten zijn om het apparaat een kans te geven.

Sommige mensen beweren dat je pas na 30 minuten cardio vet verbrandt. Lees hier of dat echt zo is.

Deze spieren gebruik je tijdens het roeien

Je spreekt negen belangrijke spiergroepen aan tijdens het roeien. Waaronder benen, billen, buik, rug, armen en schouders. Niet geheel onbelangrijke spieren. Tijdens het roeien gebruik je 85 procent van al je spieren.

Je verbrandt er ook nog eens veel calorieën mee, tussen de 500 en 1000 per uur. Dat lukt je misschien ook wel op de loopband. Maar als je daarop staat, doet vooral je onderlichaam het werk. Met de roeimachine train je je hele lichaam.

Full body work-out voor mensen met een volle agenda

Spinningles kun je tegenwoordig in elke stad of dorp in Nederland volgen. Maar sportscholen die gericht zijn op roeien, zie je nauwelijks. In New York is dat anders, daar verschijnen er steeds meer. Dat komt doordat het zo’n efficiënte work-out is. In relatief korte tijd verbrand je calorieën en train je veel spieren. Ideaal voor mensen met een druk schema, want het is een full body work-out.

Bij een volle agenda kun je natuurlijk ook kiezen om ‘s nachts te sporten. Metro zocht eerder uit waarom steeds meer sportscholen 24/7 open zijn. Wie ‘s nachts sport, moet natuurlijk wel voor voldoende slaap zorgen.

Roeien zorgt amper voor blessures

Ben je gevoelig voor blessures? Laat de loopband en de fiets dan even links liggen. Die kunnen snel voor blessures zorgen. Bij roeien is dat niet het geval. Het is niet heel belastend voor je gewrichten.

Je hoeft natuurlijk geen uur op de roeimachine te gaan zitten, als je het echt verschrikkelijk vindt. Maak er dan een warming-up of een cooling-down van. Ook in kortere tijd ondervind je de voordelen van roeimachines al.

De Nederlandse vrienden Tristan Sim en Aidan Scherpbier roeien graag, maar dan wel op zee. Ze roeiden al eens 5000 kilometer over de Atlantische Oceaan, schreef Metro.

