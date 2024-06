Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gelukkig en gezond oud worden? Dan helpt het om veel kaas te eten

Gelukkig en gezond oud worden. Het zal voor de meesten van ons een belangrijke wens zijn. Maar regelmatig sporten en gezond eten is niet voldoende om die wens te verwezenlijken. Mensen met een goede psychische gezondheid worden namelijk vaker gezond oud en het eten van veel kaas kan je daarbij helpen, ontdekten onderzoekers.

Naar het verband tussen geluk en gezondheid is al veel vaker onderzoek gedaan, maar vaststellen dat er daadwerkelijk een link bestaat is lastig. Er zijn namelijk erg veel variabelen die een rol spelen. Rijke mensen worden bijvoorbeeld ouder en zijn vaak gelukkig. Maar ook mensen die er een gezonde leefstijl op na houden worden ouder. Daarnaast zijn ook je opleiding en de buurt waarin je opgroeit invloed op een gelukkig en gezond leven.

Verband tussen mentale gezondheid en ouder worden

Toch is het Chinese onderzoekers nu gelukt om het verband tussen mentale gezondheid en ouder worden aan te tonen, ongeacht geld, status of andere variabelen. In het wetenschappelijke tijdschrift Nature schrijven ze dat het belangrijk is om je mentale gezondheid te verbeteren. Wie mentaal fit is, kan beter tegen stress en dat is weer goed voor je fysieke gezondheid. Met regelmaat een stukje kaas eten kan je helpen mentaal gezond te worden, aldus de onderzoekers.

Voor het onderzoek bestudeerden de wetenschappers data van 2,3 miljoen Europeanen. Uit die gegevens blijkt nu dat mensen met een goede mentale gezondheid over het algemeen gezonder oud worden. Ze leefden niet alleen langer, maar ervoeren ook meer veerkracht.

Meer kaas en fruit

Inkomen heeft de grootste invloed op onze mentale gezondheid, zo blijkt uit het onderzoek. Maar ook opleiding en beroep speelden een rol. In totaal analyseerden de onderzoekers meer dan honderd factoren die mogelijk effect kunnen hebben op ons geluk en dat leverde soms opvallende resultaten op. Zo bleek dat mensen zich beter voelden en gezonder oud werden als ze meer kaas en fruit aten. Regelmatig genieten van een kaasplankje is dus helemaal niet zo’n slecht idee.

Hoe het precies kan dat onze mentale gezondheid zoveel invloed heeft op onze fysieke gezondheid, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de onderzoekers zijn er signalen dat verouderingsprocessen in ons lichaam afremmen wanneer we gelukkig zijn en dat maakt dat we minder vatbaar zijn voor ziektes. Ze benadrukken dan ook dat de verbetering van mentale en fysieke gezondheid standaard onderdelen moeten worden van gezondheidsbeleid.

