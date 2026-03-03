Helft van jongeren drinkt wekelijks 90 suikerklontjes via frisdrank
Ongeveer de helft van de jongeren drinkt per week gemiddeld 16,5 glas frisdrank. Dat staat gelijk aan zo’n 90 suikerklontjes – alleen al via drinken.
Dat blijkt uit nieuw landelijk onderzoek van GGD Amsterdam, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en Ipsos I&O.
Ruim boven de aanbevolen hoeveelheid suiker
De uitkomsten liggen fors boven het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die adviseert om maximaal 62 suikerklontjes per week binnen te krijgen via alle voeding en dranken samen.
Jongeren die veel suikerhoudende dranken drinken, overschrijden dat maximum dus al met hun drinken alleen. Andere bronnen van suiker – zoals snacks of sauzen – zijn daarin nog niet eens meegerekend.
Gezondheidsrisico’s van te veel frisdrank stapelen zich op
Het drinken van veel frisdrank en andere suikerhoudende dranken vergroot de kans op overgewicht, obesitas en diabetes type 2. Vloeibare suikers geven bovendien minder snel een verzadigd gevoel, waardoor jongeren ongemerkt meer calorieën binnenkrijgen.
Eerdere onderzoeken laten zien dat regelmatige consumptie van suikerhoudende dranken samenhangt met een hogere energie-inname en gewichtstoename op latere leeftijd.
Prijs als mogelijke rem
Opvallend is dat de prijs een duidelijke rol speelt in het koopgedrag. Zo zegt 85 procent van de jongeren geen frisdrank meer te kopen als de prijs boven de 3 euro per drankje uitkomt. Suikerhoudende dranken worden vooral in de supermarkt gekocht.
Dat wijst erop dat prijsmaatregelen effect kunnen hebben op de consumptie, concluderen de onderzoekers. Dat wees een eerder onderzoek uit Groot-Brittannië ook al uit. Daar geldt al sinds 2018 de suikertaks – een extra belasting op producten met toegevoegde suiker die hier sinds 2024 geldt voor frisdrank – en wat blijkt? Mensen consumeren sindsdien echt minder suiker.
Te veel frisdrank in huis is verleidelijk
De beschikbaarheid thuis blijkt een van de sterkste voorspellers van drinkgedrag. Als er thuis vaak frisdrank in huis is, is de kans dat een jongere veel van deze drankjes drinkt maar liefst veertien keer groter.
Volgens de onderzoekers ligt er daarom niet alleen een taak bij beleid en prijsbeleid, maar ook bij de directe leefomgeving van jongeren.
