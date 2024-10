Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tieners eten het meest ongezond van alle Nederlanders, deze leeftijdsgroepen doen het goed

Het zal je misschien niet verbazen, maar tieners zijn de leeftijdsgroep in Nederland die het meest ongezond eet. Ze eten veel ongezonde snacks en drankjes met veel suiker erin. Fruit? Dat nemen ze nauwelijks tot zich. Maar er zijn ook leeftijdsgroepen die het wél goed doen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eten kleine kinderen en ouderen het gezondst. Dat is gebleken uit onderzoek waarin het bureau mensen naar hun eet- en drinkgewoontes vroeg. Aan de hand van de antwoorden berekenden ze een cijfer tussen de 0 en 10 per categorie.

Peuters en ouderen eten gezond

Wat bleek? Mensen van 65 jaar en ouder scoorden gemiddeld een 7,5, terwijl 45- tot 65-jarigen uitkwamen op een 7,2. Wat die mensen nog zouden kunnen verbeteren, is het eten van fruit. Dat zouden ze vaker moeten doen.

Peuters – die natuurlijk niet zelf de vragenlijst invullen, hun ouders deden dat voor hen – scoren een 7,1. Dat komt mede omdat ze veel groenten en fruit te eten krijgen. Toch is er ook een keerzijde: peuters krijgen van hun ouders ook veel drankjes met suiker en ze eten relatief veel snacks.

Jongeren tussen 12 en 18 eten ongezonder

Jongeren tussen de 12 en 18 haalden een 5,9. Dat komt onder meer doordat drie op de vier pubers meer dan drie grote snacks per week eten. Onlangs bleek al dat er veel zorgen zijn om kinderen met overgewicht, die soms wel 140 kilo wegen.

Bij jongeren tussen de 12 en 18 is het eindcijfer wel iets hoger doordat ze ook veel bruin brood, volkorenbrood en groenten eten, maar ook daarin scoren ze minder dan andere leeftijdsgroepen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat vrouwen gezonder eten en drinken dan mannen. Mensen met een hoger opleidingsniveau eten over het algemeen gezonder dan anderen, maar ze drinken ook meer alcohol.

Het Voedingscentrum, dat betrokken was bij het onderzoek, zegt dat er meer aandacht nodig is voor gezond eten en drinken voor kinderen. „Het is goed om te zien dat de allerjongste kinderen relatief gezond eten. Daar zijn veel ouders heel bewust mee bezig”, stelt directeur Petra Verhoef. Maar als kinderen ouder worden, worden ze steeds meer verleid door ongezond eten. „Daar kun je als ouder of opvoeder nauwelijks tegen opboksen, zeker als je bepaalde voedselvaardigheden mist of weinig geld aan gezond eten kunt besteden.”

Reacties