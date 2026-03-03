Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eén op de vier Nederlanders heeft in 2050 gehoorproblemen, hier komt dat door

Als we niets doen, heeft in 2050 één op de vier mensen in Nederland gehoorproblemen. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In Nederland lijden nu 1,5 miljoen mensen aan matige tot ernstige slechthorendheid (gehoorverlies van 35 decibel of meer). Dat aantal neemt naar verwachting toe tot 1,7 miljoen Nederlanders in 2030.

👂 World Hearing Day Het is vandaag World Hearing Day. De WHO vraagt op deze dag expliciete aandacht voor preventie en bewustwording. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het voorkomen van gehoorschade opgenomen in haar preventiestrategie.

Bovendien is er een groep van ruim 1 miljoen Nederlanders die beginnend gehoorverlies (25 à 35 decibel) ervaart. Volgens de voorspellingen van de WHO hebben in 2050 4 miljoen Nederlanders gehoorverlies. Dat komt door de vergrijzing, maar ook doordat mensen op het werk of in hun vrije tijd gehoorschade oplopen. Dat komt mede door langdurige blootstelling aan harde muziek en omgevingsgeluid.

Ook het aantal mensen met tinnitus groeit. Tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, is het waarnemen van geluiden zoals piepen of suizen in het oor of hoofd zonder dat er een externe geluidsbron is. Jaarlijks gaan 14.000 jongeren naar de dokter met oorsuizen. Wie oorsuizen heeft, moet daarmee leren leven. Een van hen is Grietje, die eerder aan Metro vertelde hoe vervelend dat wel niet is. „Die piep, die gun ik niemand.”

Impact van gehoorverlies

Volgens Stichting Hoormij onderschatten mensen die in hun omgeving geen ervaring hebben met gehoorverlies, de impact ervan. „De realiteit is dat mensen met gehoorverlies steeds een stukje moeten inleveren. De impact op hun leven is gigantisch.”

Als het gehoor minder goed functioneert, zorgt dat tot volgens de stichting voor een grotere herseninspanning, vermoeidheid en concentratieproblemen. Ook geeft het ongemak en problemen in de communicatie met anderen. „Dat kan leiden tot frustraties en beperkingen in het functioneren in privérelaties thuis, op het werk waarin communicatie essentieel is, in het verkeer, bij het sporten, muziek maken, vrijwilligerswerk en andere activiteiten.”

Verder is er de maatschappelijke en economische inmpact. Op de lange termijn kan slechthorendheid onder meer leiden tot werkloosheid, eenzaamheid, cognitieve achteruitgang en sociale uitsluiting.

Voorkomen is beter dan genezen, betuigt de stichting tot slot. „Met alle lawaaibronnen om ons heen is het van belang dat mensen zich realiseren dat té lang, té veel lawaai niet goed is voor de oren. De effecten sluipen er langzaam in, totdat je merkt dat je wel erg vaak moet vragen of de televisie harder mag.”

