Waarschuwing voor ‘diabetesgolf’, zo herken je diabetes type 2

„Als we nu niets doen, komt er straks een diabetesgolf op ons af”, waarschuwt de directeur van het Diabetes Fonds, Diena Halbertsma. Het fonds publiceert vandaag schattingen van de universiteit van Maastricht, waaruit zou blijken dat één op de vijf mensen tussen de 40 en 75 jaar op dit moment prediabetes heeft. Dat is een voorfase van diabetes type 2 die ongemerkt al schade aanricht aan het lichaam. We vertellen je hoe je diabetes type 2 kunt herkennen.

Volgens het Diabetes Fonds is prediabetes „een sluipmoordenaar”. Daarom begint het fonds een campagne tegen (pre)diabetes en kun je een test doen om te kijken of je risico loopt en hoeveel dan. Metro schreef overigens eerder al hoeveel suiker je per dag mag eten.

Meer mensen hebben diabetes

Op dit moment hebben vermoedelijk 1,4 miljoen mensen prediabetes. In 2018 waren dat er 1,1 miljoen. Nu zijn er 1,1 miljoen mensen die écht diabetes hebben. „En dat aantal groeit. Iedere week wordt bij bijna duizend mensen diabetes type 2 vastgesteld.” Bovendien zien kinderartsen „steeds vaker kinderen en jongeren die de ziekte hebben of in de voorfase zitten”.

„We zitten in een diabetes-crisis. Het aantal mensen met een hoog diabetesrisico is alarmerend”, zegt Halbertsma. De Maastrichtse studie had over een periode van tien jaar plaats onder een deel van de Zuid-Limburgse bevolking. „Uit het onderzoek blijkt dat in de loop van acht jaar 14 procent van de mensen met prediabetes diabetes type 2 ontwikkelt; dat zijn alleen al in de leeftijdsgroep tussen de 40 en 75 jaar zo’n 200.000 mensen”, concludeert Halbertsma.

Hoe herken je diabetes type 2?

Waar diabetes type 1 aangeboren is, is diabetes type 2 iets dat je op latere leeftijd kunt ontwikkelen. Op Thuisarts lezen we dat je te veel suiker in je bloed hebt bij diabetes, omdat je cellen niet goed reageren op insuline. Dat is een hormoon dat ervoor zorgt dat je cellen genoeg suiker uit het bloed halen voor bijvoorbeeld brandstof. Diabetes type 2 kan lang ongemerkt blijven, dan zijn er dus geen symptomen. Hieraan zou je diabetes type 2 kunnen herkennen:

Je bent moe

Je valt af

Je hebt veel dorst

Je moet veel plassen

Je hebt vaak blaasontsteking

Bij vrouwen: jeuk aan de schaamlippen

Bij mannen: vaak ontsteking van de eikel

Zoals gezegd kan suikerziekte lang onopgemerkt blijven. Als je jarenlang te hoge bloedsuikers hebt, kan er schade ontstaan. Je zicht kan dan verslechteren, je voelt mogelijk pijn en tintelingen in je armen en benen, problemen met lopen, minder gevoel aan je voeten en het kan zijn dat je wondjes aan je voeten hebt die minder snel genezen. Herken je deze symptomen, raadpleeg dan een arts.

Via het Diabetes Fonds kun je testen hoe hoog jouw risico op diabetes type 2 is.

Risico op diabetes type 2

Mensen zijn zich vaak niet bewust van het risico dat ze al lopen op diabetes type 2. Ze merken lange tijd niks en denken vaak dat ze gezond genoeg eten en dat ze „te jong” zijn. „Weten dat je risico loopt. Dat is cruciaal, ver voordat je de diagnose krijgt. Op tijd erbij zijn, betekent de schade nog kunnen beperken en de ziekte mogelijk voorkomen”, aldus het fonds.

Met diabetes is volgens de organisatie helemaal niet „prima te leven”, zoals nogal eens wordt beweerd, zegt Halbertsma. „Je hebt een grotere kans op gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, uitvallende nieren en oogproblemen”.

