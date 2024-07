Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De suikertaks werkt écht, blijkt uit nieuw onderzoek

En sapje, frisdrank of een alcoholvrij biertje. Deze drankjes zijn in Nederland sinds 1 januari duurder vanwege de suikertaks. Maar werkt extra belasting heffen op dit soort producten eigenlijk wel? Nieuw onderzoek wijst nu uit van wel.

Sinds een half jaar betaal je in Nederland meer voor producten met toegevoegde suikers. Denk bijvoorbeeld aan frisdranken en vruchtensappen. En ook suikervrije dranken en light-varianten zijn sinds 1 januari extra belast. Gemiddeld betalen we zo’n 7 à 8 cent meer per blikje, een prijsstijging van ongeveer 10 procent.

Minder suiker consumeren door suikertaks

Maar kopen we door die suikertaks dan echt minder ongezonde frisdranken? Brits onderzoek toont aan van wel. In Groot-Brittannië geldt de suikertaks namelijk al sinds 2018 en wat blijkt? Mensen consumeren sindsdien echt minder suiker.

Sinds de invoering van de suikertaks hielden de onderzoekers 8000 volwassenen en ruim 7600 kinderen in de gaten. Al deze mensen hielden voor het onderzoek een voedingsdagboek bij. Uit de analyse van deze gegevens blijkt dat volwassenen per dag zo’n 11 gram minder toegevoegde suikers binnenkrijgen en kinderen ongeveer 5 gram minder.

Compenseren met koekjes

Jammer genoeg compenseren de proefpersonen deze winst – al dan niet bewust – met het eten van meer andere suikerhoudende producten zoals koekjes en chocolade. Wel blijkt dat de Britten over het algemeen iets minder suiker consumeren sinds de invoering van de suikertaks.

Of deze resultaten ook zichtbaar gaan worden Nederland is nog lastig te zeggen. In Nederland geldt de suikertaks pas een half jaar, te kort om conclusies te trekken. Wel lijkt het erop dat de suikerconsumptie geleidelijk afneemt, zo meldt NRC. Dat komt met name doordat mensen minder suikerhoudende dranken drinken.

Meer zero-producten op de markt

Het RIVM benadrukt echter dat deze afname in consumptie niet alleen komt doordat mensen minder vaak suikerhoudende producten kopen. De daling zette voor de invoering van de suikertaks namelijk al in. Dat komt deels doordat fabrikanten meer zero-producten aanbieden.

Het ministerie van Volksgezondheid is in ieder geval blij met de voorlopige resultaten. In een analyse van het ministerie staat dat de suikertaks ‘zeer effectief’ is voor het drukken van de zorgkosten en het zorgen voor meer gezonde levensjaren.

En ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is overtuigd. In juni adviseerde de WHO zelfs om de suikertaks naast suikerhoudende dranken ook op andere producten in te voeren. Ook moeten er wat de WHO betreft maatregelen komen om de reclame voor producten met toegevoegde suikers te beperken.

