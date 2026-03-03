Dit is waarom de Belastingdienst en DUO vandaag slecht bereikbaar zijn
Rijksambtenaren leggen vandaag hun werk neer. Hierdoor zijn rijksdiensten, zoals DUO en de Belastingdienst, niet of slechter bereikbaar. Mocht je een vraag hebben over bijvoorbeeld je belastingaangifte of studiefinanciering, is de kans dus klein dat je iemand te pakken krijgt.
Bij de Rijksoverheid werken ruim 165.000 mensen. De staking is de volgende stap in het cao-conflict.
Waarom staken ambtenaren Belastingdienst en DUO?
Rijksambtenaren leggen het het werk 24 uur lang neer. De rijksambtenaren krijgen dit jaar geen salarisverhoging en geen inflatiecorrectie en zijn daar ontevreden over. Rijksambtenaren kregen in juli 2024, bij de vorige cao, die van 1 juli 2024 tot eind 2025 liep, een loonsverhoging van 8,5 procent en structureel 50 euro per maand bovenop hun salaris. Ook kregen ambtenaren een eenmalige uitkering als compensatie voor inflatie.
FNV-bestuurder Marcelle Buitendam hoopt dat het nieuwe kabinet „alsnog met een fatsoenlijk loonbod komt”. „Premier Jetten moet zijn vakmensen serieus nemen. Je kunt niet blijven zeggen dat een betrouwbare overheid belangrijk is, en tegelijkertijd de mensen van de publieke dienstverlening erop achteruit laten gaan.” Zonder kundige ambtenaren loopt Nederland vast, zegt Buitendam. „Maar in plaats van waardering krijgen zij een loonstop opgelegd, waardoor het nog moeilijker wordt om collega’s te werven en te behouden.”
Protest in Den Haag
Eerder voerden douaniers op Schiphol al actie en legden rijksambtenaren in het oosten van het land het werk neer. Buitendam stelt dat „als het kabinet hardleers blijft” er geen andere keuze is dan actievoeren.
Een deel van de rijksambtenaren verzamelt zich vandaag in Den Haag om te protesteren. FNV verwacht meer dan duizend rijksambtenaren bij het protest.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- De Spaarrekening van Milan (27): ‘Er zit 50K spaargeld in ons koophuis’
- De Financiële fout van Ruud (47): ‘Kocht zonder advocaat een appartement in Spanje, maar er zat een schuld op het huis’
- Gehackte Odido-gegevens volledig online: data van 6 miljoen Nederlanders op straat
- Wil heeft alzheimer, haar Hans (70) rijdt haar in een camper door heel Europa: ‘Dat is mijn plicht’
- Sjoukje (44) in Opgebiecht: ‘Ik doe alsof ik druk ben met werk, maar lig vaak halve dagen op de bank’