Dit is waarom de Belastingdienst en DUO vandaag slecht bereikbaar zijn

Rijksambtenaren leggen vandaag hun werk neer. Hierdoor zijn rijksdiensten, zoals DUO en de Belastingdienst, niet of slechter bereikbaar. Mocht je een vraag hebben over bijvoorbeeld je belastingaangifte of studiefinanciering, is de kans dus klein dat je iemand te pakken krijgt.

Bij de Rijksoverheid werken ruim 165.000 mensen. De staking is de volgende stap in het cao-conflict.

Waarom staken ambtenaren Belastingdienst en DUO?

Rijksambtenaren leggen het het werk 24 uur lang neer. De rijksambtenaren krijgen dit jaar geen salarisverhoging en geen inflatiecorrectie en zijn daar ontevreden over. Rijksambtenaren kregen in juli 2024, bij de vorige cao, die van 1 juli 2024 tot eind 2025 liep, een loonsverhoging van 8,5 procent en structureel 50 euro per maand bovenop hun salaris. Ook kregen ambtenaren een eenmalige uitkering als compensatie voor inflatie.

FNV-bestuurder Marcelle Buitendam hoopt dat het nieuwe kabinet „alsnog met een fatsoenlijk loonbod komt”. „Premier Jetten moet zijn vakmensen serieus nemen. Je kunt niet blijven zeggen dat een betrouwbare overheid belangrijk is, en tegelijkertijd de mensen van de publieke dienstverlening erop achteruit laten gaan.” Zonder kundige ambtenaren loopt Nederland vast, zegt Buitendam. „Maar in plaats van waardering krijgen zij een loonstop opgelegd, waardoor het nog moeilijker wordt om collega’s te werven en te behouden.”

💶 Vanaf 1 maart belastingaangifte Je kunt vanaf 1 maart 2026 de belastingaangifte inkomstenbelasting 2025 doen. De deadline voor het indienen is 1 mei 2026. Als je vóór 1 april 2026 aangifte doet, garandeert de Belastingdienst dat je vóór 1 juli bericht krijgt. Je kunt ook uitstel aanvragen als je langer nodig hebt.

Protest in Den Haag

Eerder voerden douaniers op Schiphol al actie en legden rijksambtenaren in het oosten van het land het werk neer. Buitendam stelt dat „als het kabinet hardleers blijft” er geen andere keuze is dan actievoeren.

Een deel van de rijksambtenaren verzamelt zich vandaag in Den Haag om te protesteren. FNV verwacht meer dan duizend rijksambtenaren bij het protest.

