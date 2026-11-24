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Onderzoek: 20 seconden knuffelen voor operatie kan angst én pijn verminderen

Zie je op tegen een operatie? Een knuffel van een dierbare kan helpen. Onderzoekers ontdekten bij 150 patiënten dat twintig seconden knuffelen vóór een ingreep samenhing met minder angst en minder pijn kort na de operatie.

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Dat knuffelen goed voor ons is, weten we al langer. Zo kan lichamelijk contact stress verminderen, de band tussen mensen versterken en gevoelens van eenzaamheid en somberheid tegengaan. Maar ook bij angst en pijn lijkt een knuffel dus uitkomst te kunnen bieden.

150 operatiepatiënten: minder angst na 20 seconden knuffelen

Voor een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Integrative and Complementary Medicine, namen onderzoekers 150 patiënten die een operatie moesten ondergaan onder de loep.

De patiënten werden willekeurig verdeeld over twee groepen. De ene groep kreeg de opdracht om een halfuur voor de operatie minimaal twintig seconden met een familielid te knuffelen. De andere groep deed dat niet.

Vlak voor de operatie werd gemeten hoe angstig de patiënten waren. Ook werd een halfuur en zes uur na de ingreep gekeken hoeveel pijn zij ervoeren. Wat bleek? De patiënten die voorafgaand aan hun operatie hadden geknuffeld, waren aanzienlijk minder angstig dan degenen die dat niet hadden gedaan. Bovendien ervoeren zij een halfuur na de operatie minder pijn.

Knuffelhormoon oxytocine: waarom een omhelzing mogelijk helpt

Volgens biopsycholoog Sebastian Ocklenburg, die over het onderzoek schrijft voor Psychology Today, zou het hormoon oxytocine een rol kunnen spelen. Dit hormoon staat ook wel bekend als het knuffelhormoon en komt vrij bij lichamelijk contact.

Oxytocine speelt onder meer een rol bij de verwerking van pijn en beïnvloedt de amygdala, een gebied in de hersenen dat betrokken is bij gevoelens van angst.

Of dit hormoon daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de gevonden effecten, moet vervolgonderzoek uitwijzen. Ook is nog niet duidelijk of knuffelen in andere situaties hetzelfde effect heeft. Maar gaat een dierbare binnenkort onder het mes? Dan kan een welgemeende knuffel, als diegene daar behoefte aan heeft, wellicht meer betekenen dan je denkt.

Waarom een warme knuffel ook invloed heeft op je lichaamsgevoel

Over knuffelen schreven we eerder al verhalen. Want knuffels kunnen veel meer doen dan je een goed gevoel geven – zoals hierboven natuurlijk ook net beschreven. Maar wist je ook dat temperatuur (zoals een warme knuffel) niet alleen een rol kan spelen bij comfort, maar ook bij ons gevoel van zelf, emoties en zelfs mentale gezondheid?

Onderzoekers van de Queen Mary Universiteit van London en de Universiteit van Pavia onderzochten wat zij thermoceptie noemen: het vermogen om veranderingen in huidtemperatuur te voelen, zoals bij een warme omhelzing of een plotselinge koude wind. Volgens de wetenschappers helpt de sensatie van knuffels ons brein te begrijpen: dit lichaam is van mij.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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