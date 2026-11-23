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Gemeentelijke belastingen in 2027: in deze vier gemeenten betalen huishoudens tot 79 euro extra

De gemeentelijke belastingen gaan in 2027 in verschillende gemeenten omhoog. In Rotterdam betaalt een alleenstaande naar verwachting bijna 79 euro extra, terwijl een gezin met een koopwoning in Gooise Meren 78 euro meer kwijt is.

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Hoeveel je betaalt, hangt af van je woonplaats en je woonsituatie. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. We zetten een aantal opvallende verhogingen op een rij.

Gemeentelijke belastingen 2027: vier gemeenten met hogere woonlasten

Rotterdam: alleenstaanden betalen in 2027 bijna 79 euro extra

In Rotterdam stijgen de gemeentelijke woonlasten in 2027 met gemiddeld ongeveer 5,7 procent. Hoeveel inwoners extra betalen, hangt af van de grootte van hun huishouden.

Voor alleenstaanden gaat de rekening van 1014,99 euro in 2026 naar 1093,79 euro in 2027. Dat is een stijging van bijna 79 euro per jaar. Bij een tweepersoonshuishouden komt er ongeveer 57 euro bij. Voor huishoudens met drie of meer personen is dat 46 euro.

Vooral de afvalstoffenheffing wordt duurder. Alleenstaanden betalen daarvoor volgend jaar 443,10 euro, tegenover 381,90 euro dit jaar. Dat is 61,20 euro meer. Ook de rioolheffing stijgt.

Hoeksche Waard: woonlasten voor gezinnen met koopwoning stijgen 69 euro

Ook in de Hoeksche Waard gaan de woonlasten omhoog. Een meerpersoonshuishouden met een koopwoning betaalt volgens de begroting in 2027 naar verwachting 1041 euro. Dit jaar was dat 972 euro. Dat scheelt ongeveer 69 euro.

Vooral de afvalstoffenheffing draagt bij aan de stijging. Die gaat voor een meerpersoonshuishouden van 325 naar 363 euro. Ook de rioolheffing wordt hoger. De OZB stijgt minder sterk.

Haarlemmermeer: afvalheffing stijgt met 12,82 procent

In Haarlemmermeer stijgt de afvalstoffenheffing met 12,82 procent. Het standaardtarief gaat van 408,24 euro in 2026 naar 460,56 euro in 2027. Dat is ruim 52 euro extra per jaar.

Ook de rioolheffing gaat omhoog. Die stijgt van 199,10 naar 222,79 euro per jaar. Dat betekent bijna 24 euro extra. De gemeente noemt de hogere kosten voor afvalinzameling en het onderhoud van het riool als redenen voor de verhogingen.

Een gemiddeld meerpersoonshuishouden met een koopwoning en een rolcontainer van 140 liter betaalt in 2027 naar verwachting in totaal 1226 euro aan gemeentelijke belastingen. Huishoudens met een kleinere afvalcontainer zijn goedkoper uit.

Gooise Meren: gezinnen met koopwoning betalen 78 euro extra

In Gooise Meren stijgen de totale woonlasten voor een gezin met een koopwoning volgens de begroting van 1303 euro in 2026 naar 1381 euro in 2027. Dat is 78 euro extra.

Een belangrijke oorzaak is de verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente wil het tarief voor huiseigenaren met 16,5 procent verhogen, bovenop de inflatiecorrectie. Ook de afvalstoffenheffing stijgt met 6,5 procent. De rioolheffing gaat met 2,5 procent extra omhoog, naast de inflatiecorrectie.

De OZB-tarieven zijn nog voorlopig. De gemeenteraad stelt deze naar verwachting in december definitief vast.

COELO: huiseigenaren betaalden in 2026 gemiddeld 1095 euro

De bedragen verschillen niet alleen per gemeente, maar ook per huishouden. Volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) betaalde een meerpersoonshuishouden met een koopwoning in 2026 gemiddeld 1095 euro aan gemeentelijke woonlasten. Voor een alleenstaande met een koopwoning was dat gemiddeld 1000 euro.

In die bedragen zitten drie heffingen: de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor huurders liggen de gemiddelde bedragen lager, omdat zij geen OZB voor hun woning betalen.

Een landelijk gemiddelde voor 2027 is nog niet beschikbaar. De voorbeelden uit de gemeenten laten wel zien dat sommige huishoudens volgend jaar tientallen euro’s extra kwijt zijn.

Waarom betaal je gemeentelijke belastingen?

Gemeenten gebruiken de opbrengsten van lokale belastingen om verschillende voorzieningen te betalen. De drie belangrijkste heffingen op de gemeentelijke belastingaanslag zijn:

OZB: de onroerendezaakbelasting is een belasting voor huiseigenaren. Het bedrag hangt af van de WOZ-waarde van de woning en het tarief van de gemeente.

Afvalstoffenheffing: hiermee betaalt de gemeente het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Het tarief kan verschillen voor alleenstaanden en grotere huishoudens.

Rioolheffing: deze heffing is bedoeld voor het beheer, onderhoud en de vervanging van het riool.

De gemeenten bepalen zelf hoe hoog veel van deze tarieven zijn. De afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen daarbij niet meer opleveren dan nodig is om de bijbehorende kosten te betalen.

Hoeveel betaal jij volgend jaar?

De voorbeelden laten zien dat de gemeentelijke belastingaanslag in 2027 op sommige plekken flink hoger uitvalt. Maar hoeveel je precies betaalt, hangt af van je gemeente, de waarde van je woning en de grootte van je huishouden.

Wil je weten wat dit voor jouw portemonnee betekent? Kijk dan op de website van je gemeente bij de lokale belastingen en de tarieven voor 2027. Daar vind je de bedragen die voor jouw situatie gelden.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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