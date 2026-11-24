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CBS: 1,3 miljoen Nederlanders slachtoffer van huiselijk geweld, maar slechts 5 procent praat met politie

Kleineren, intimideren, controleren of zelfs fysiek geweld: zo’n 1,3 miljoen Nederlanders kregen het afgelopen jaar te maken met huiselijk geweld. Dat aantal is al jaren vrijwel onveranderd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).

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Bijna 9 procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder geeft aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld.

Psychisch geweld treft 6 procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder

Bij huiselijk geweld denk je misschien al snel aan lichamelijk geweld, maar psychisch geweld komt het vaakst voor. Zo werd 6 procent van de 16-plussers herhaaldelijk gekleineerd, beledigd, geïntimideerd of gecontroleerd door een familielid of (ex-)partner.

Daarnaast kreeg 3 procent te maken met lichamelijk geweld of dreiging daarmee. Van de mensen die ooit een relatie hebben beëindigd, geeft 2 procent aan te zijn gestalkt door een ex-partner.

Vrouwen drie keer zo vaak slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ook het aantal slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Zo’n 1,7 miljoen Nederlanders kregen hiermee te maken. Dat is ruim één op de tien mensen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag vond vaker offline (9 procent) dan online (5 procent) plaats.

Vrouwen zijn vaker slachtoffer van zowel huiselijk geweld als seksueel grensoverschrijdend gedrag dan mannen. Vooral bij seksueel grensoverschrijdend gedrag is het verschil groot: vrouwen krijgen hier drie keer zo vaak mee te maken als mannen.

Steeds meer gesprekken via Veilig Thuis Steeds meer mensen weten de chat van Veilig Thuis te vinden. In augustus voerde de organisatie bijna 6500 chatgesprekken over huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is ruim twee keer zoveel als een maand eerder. Het aantal is zelfs zodanig gestegen dat er inmiddels méér chatverkeer plaatsvindt buiten kantooruren dan binnen kantooruren. Dat is (helaas) geen verrassende trend, want eerder dit jaar bleek ook al uit cijfers van Veilig Thuis en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal meldingen en het aantal adviezen steeg. In 2025 kwamen er 136.000 meldingen binnen, 5 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal adviezen steeg nog harder, met 16 procent naar 179.000.

Slechts 5 procent van slachtoffers huiselijk geweld praat met politie

Hoewel veel slachtoffers met anderen praten over wat hun is overkomen, stapt slechts een klein deel naar de politie. Van de slachtoffers van huiselijk geweld deelt 70 tot 90 procent hun ervaringen met anderen. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag ligt dat percentage tussen de 60 en 70 procent. Toch praat slechts 5 procent van de slachtoffers van huiselijk geweld met de politie. Onder slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag is dat zelfs maar 2 procent.

Heb je zelf te maken met huiselijk geweld of maak je je zorgen om iemand in je omgeving? Bij Veilig Thuis kun je gratis en anoniem terecht voor advies via 0800-2000. Bel bij acuut gevaar 112.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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