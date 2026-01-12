Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom warme knuffels zo goed voelen voor je brein

Een warme knuffel krijgen kan veel meer doen dan je even een goed gevoel geven. Uit nieuw onderzoek blijkt dat warmte en kou invloed hebben op hoe we ons eigen lichaam ervaren. Temperatuur speelt niet alleen een rol bij comfort, maar ook bij ons gevoel van zelf, emoties en zelfs mentale gezondheid.

Onderzoekers van de Queen Mary Universiteit van London en de Universiteit van Pavia onderzochten wat zij thermoceptie noemen: het vermogen om veranderingen in huidtemperatuur te voelen, zoals bij een warme omhelzing of een plotselinge koude wind. Volgens de wetenschappers helpt de sensatie van knuffels ons brein te begrijpen: dit lichaam is van mij.

Warmte van knuffels versterkt het gevoel van jezelf

„Warmte is één van de eerste dingen die we voelen”, zegt Dr. Laura Crucianelli, psycholoog aan de Queen Mary Universiteit. „We voelen het al in de baarmoeder, bij verzorging in de vroege jeugd en als iemand ons vasthoudt. Het helpt ons niet alleen te overleven, maar ook onszelf te voelen.”

Thermische signalen hebben invloed op emoties, persoonlijke identiteit en mentale gezondheid, zo blijkt uit het onderzoek. Mensen die moeite hebben met het voelen van hun eigen lichaam, zoals bij depressie, trauma of na een beroerte, ervaren vaak ook problemen met thermoceptie.

Thermoceptie en mentale gezondheid

Uit studies blijkt dat mensen met neurologische of psychische aandoeningen soms delen van hun lichaam niet volledig als hun eigen ervaren. Dr. Gerardo Salvato legt uit: „Bij patiënten die na een beroerte veranderingen in temperatuurperceptie ervaren, kan het voorkomen dat ze een lichaamsdeel niet als hun eigen herkennen. Dat laat zien hoe nauw temperatuurgevoel verbonden is met lichaamsbewustzijn.”

Deze inzichten kunnen leiden tot nieuwe therapieën die via het lichaam werken, zoals verbeterde revalidatie voor neurologische patiënten of prothetische ledematen die natuurlijker aanvoelen.

Knuffels versterken gevoel van lichaamsbezit

Praktisch betekent dit dat warme knuffels ons helpt ons lichaam sterker te voelen. „Als we knuffels krijgen, versterken aanraking en warmte samen ons gevoel van lichaamsbezit. We voelen: dit is mijn lichaam, ik ben aanwezig”, zegt Crucianelli.

Warme aanrakingen activeren bovendien speciale zenuwbanen die emoties reguleren en stress verlagen. Het stimuleert oxytocine, het knuffelhormoon, en versterkt sociale banden. Zo helpt een hug ons niet alleen verbonden te voelen met anderen, maar ook met onszelf.

