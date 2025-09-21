Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom sommige mensen niet aangeraakt willen worden

Een hand op je schouder, een knuffel of simpelweg een aanraking tijdens een gesprek: voor veel mensen is dat een vanzelfsprekend gebaar van steun en verbondenheid. Toch zijn er ook genoeg mensen die aanraking liever vermijden. Nieuw onderzoek van Binghamton Universiteit in de Verenigde Staten laat zien dat dit niet alleen een kwestie van persoonlijke voorkeur is.

Hechtingsstijl en persoonlijkheid spelen een grote rol.

Aanraking voelt niet altijd prettig

Voor sommigen is zelfs een klein gebaar van troost, zoals een arm om hen heen, een bron van stress. Wetenschappers spreken van een neiging om aanrakingen negatief te ervaren. Daarnaast bestaat er coercive touch, waarbij aanraking wordt gebruikt om macht of controle uit te oefenen. Denk bijvoorbeeld aan een partner die fysiek contact inzet om dominantie te tonen of jaloezie te bezweren.

Volgens de onderzoekers hangen beide vormen vaak samen met onveilige hechting. Mensen met een vermijdende hechting houden anderen liever op afstand en wijzen aanraking sneller af. Wie juist angstig gehecht is, kan aanraking inzetten om onzekerheid weg te nemen en soms gebeurt dat op een dwingende, manipulatieve manier.

De rol van de duistere drie-eenheid

Daarbovenop kan de ‘duistere drie-eenheid’, zoals de onderzoekers een combinatie van narcisme, psychopathie en machiavellianisme noemen, een belangrijke factor zijn. Mensen die hier hoog op scoren, gebruiken aanraking vaker als instrument om anderen te sturen of onder druk te zetten.

De combinatie van onveilige hechting en trekken uit deze drie-eenheid vergroot de kans op dit soort gedrag.

Geen afwijzing, maar ongemak

Iemand die jouw knuffel afwijst, doet dat niet per se omdat diegene je niet mag, maar omdat aanraking voor hem of haar ongemakkelijk voelt.

Bewustzijn hierover kan veel misverstanden voorkomen. Door stil te staan bij je eigen grenzen, en die van anderen, kun je beter communiceren in relaties en vriendschappen. En zo voorkom je dat een goedbedoeld gebaar verkeerd wordt opgevat of zelfs als machtsmiddel wordt ingezet.

