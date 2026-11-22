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Corine (47) wilde haar kinderen een luxe vakantie geven: ‘Nu betalen we nog een jaar duizenden euro’s af’

Corine (47) wilde haar kinderen een onvergetelijke vakantie in New York geven. Maar na tien dagen bleek het gezin 6000 euro extra te hebben uitgegeven, bovenop hotel en vliegtickets. De gevolgen voelen ze nog een jaar. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

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In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders.

Corine: “Mijn kinderen zijn 17 en 16 jaar en kwamen ieder jaar weer thuis met verhalen over luxe vakanties van vrienden. De ene vriend ging met zijn gezin naar Australië, de ander drie weken naar Bali en weer een ander een midweekje naar Dubai. Wij bleven altijd binnen Europa, denk aan Frankrijk of Italië, en gingen meestal met de auto.

Zo’n vakantie is natuurlijk helemaal prima, maar ik merkte gewoon aan mijn kinderen dat ze ook eens iets nieuws wilden. Ik wilde ze daarom een reis geven waarover ze nog jaren zouden praten.

Waarom Corine (47) juist in het hoogseizoen naar New York ging

Ik sprak erover met mijn man en hij gaf me gelijk. We besloten daarom om afgelopen zomer tien dagen naar New York te gaan. Dat was natuurlijk middenin het hoogseizoen, dus de vliegtickets alleen al waren erg prijzig. Niet alleen de vliegtickets trouwens, ook de prijs van het hotel op Fifth Avenue was aan de hoge kant. Ik dacht bij alles: als we het doen, dan doen we het goed. We hadden ervoor gespaard, zoals we voor elke vakantie spaarden. Toch had ik totaal onderschat wat we daar iedere dag zouden uitgeven.

Eenmaal in New York gingen werkelijk alle remmen los. We gingen uitgebreid ontbijten, lunchen en dineren en ook kochten we iedere dag wel wat leuks. Van sneakers tot kleding die niet in Nederland te koop is, alles ging mee. We hadden alle vier het idee van: ‘We zijn maar één keer in New York, dus dan moeten we er ook iedere minuut van genieten.’

Van sneakers tot helikoptervlucht: 6000 euro extra in New York

Daarnaast deden we ook diverse excursies, met als hoogtepunt een helikoptervlucht boven Manhattan. Hartstikke tof natuurlijk, maar ook duur. Mijn man en ik trokken voor alles onze creditcard. Ik wist wel dat we iets meer dan normaal uitgaven, maar ik hield totaal niet bij hoeveel. We genoten gewoon van het moment.

Eenmaal thuis zagen we pas hoeveel we daadwerkelijk hadden uitgegeven. En ja, we schrokken ons rot. In totaal hadden we namelijk zo’n 6000 euro uitgegeven. Dat bedrag kwam dus nog bovenop het hotel en de dure vliegtickets. Een deel konden we gelukkig zo betalen, maar lang niet alles. De rest lossen we nu in termijnen af. Al met al zijn we daar denk ik nog wel een jaar mee bezig.

Corine wilde niet onderdoen voor andere ouders

Aan de ene kant voel ik me dom, want onze kinderen hadden nooit gezegd dat we naar zo’n dure stad moesten gaan. Natuurlijk hebben ze, en wij zelf ook, genoten, maar ik besef nu ook dat het vooral bij mijzelf zat. Ik wilde niet het gevoel hebben dat wij onze kinderen minder konden bieden dan de ouders van hun vrienden. Ik heb geen spijt van deze vakantie, maar wel van de manier waarop we met ons geld zijn omgegaan.”

Geldexpert Tiffany Blom: zo voorkom je een dure vakantiefout

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: “Oei, dat is een dure financiële misser! Maar wat fijn dat jullie zo’n geweldige vakantie hebben gehad. Een reis naar New York met het hele gezin is natuurlijk een ervaring die jullie nooit meer vergeten. Zulke herinneringen zijn eigenlijk niet in geld uit te drukken. Toch is het verstandig om de volgende keer vooraf een financieel plan te maken, zodat je na thuiskomst niet nog een jaar bezig bent met het afbetalen van je vakantie.

Hoe voorkom je dat een creditcard je vakantiebudget opblaast?

Mijn belangrijkste tip is om vooraf een duidelijk vakantiebudget vast te stellen. Zorg ervoor dat je dit bedrag ook daadwerkelijk bij elkaar hebt gespaard, zodat je niet afhankelijk bent van je creditcard. Natuurlijk kun je niet iedere uitgave voorspellen, maar je kunt wel een goede inschatting maken. Bereken bijvoorbeeld hoeveel je per dag kunt uitgeven aan eten, vervoer, winkelen en activiteiten. Zo houd je grip op je uitgaven en kun je bewuste keuzes maken. Je hoeft tenslotte niet iedere dag uitgebreid buiten de deur te ontbijten en een wandeling door zo’n fantastische stad kan minstens zo leuk zijn als een taxirit.

Daarnaast zou ik vooraf met het hele gezin bespreken wat iedereen graag wil doen. Laat de kinderen bijvoorbeeld allebei een paar activiteiten uitkiezen en maak zelf ook een lijstje. Vervolgens kun je bekijken wat deze uitstapjes kosten en welke binnen jullie budget passen. Zo voorkom je dat je ter plekke steeds opnieuw denkt: ach, we zijn hier nu toch!

Samen een vakantiebestemming kiezen kan geld besparen

En misschien wel mijn belangrijkste advies: bedenk de volgende vakantiebestemming samen met je gezin. Je wilde je kinderen graag een bijzondere reis geven, maar hebt eigenlijk zelf ingevuld hoe die eruit moest zien. Misschien waren ze met een goedkopere bestemming net zo gelukkig geweest. Een onvergetelijke vakantie hoeft namelijk helemaal niet duur te zijn.

Maar ondanks die financiële tegenvaller hebben jullie samen prachtige herinneringen gemaakt. Probeer je daar vooral aan vast te houden. De volgende keer pak je het gewoon wat slimmer aan!”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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