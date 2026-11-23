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De Spaarrekening van Jack (51): ‘Ik spaar 2000 euro per maand, vrijwel mijn hele maandsalaris’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Jack, die 2000 euro per maand spaart, wat bijna gelijkstaat aan zijn voltallige maandsalaris.

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Naam: Jack (51)

Beroep: chauffeur

Netto inkomen: 2400 euro

Woonsituatie: getrouwd, met studerende kinderen

De Spaarrekening van Jack

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

“Op onze depositorekening staat ongeveer 50.000 euro. Daarnaast hebben we nog een lopende bufferrekening waar zo’n 3500 euro op staat.”

Ben je daar blij mee?

“Op zich wel, al mag die buffer van mij stiekem wel wat hoger. Ik ben namelijk nogal pessimistisch ingesteld en zie vaak de horrorscenario’s al voor me. Dat zowel de wasmachine, de koelkast als de cv-ketel de geest geeft, allemaal op hetzelfde moment, weet je wel. Kijk ik er objectief naar, dan is de kans natuurlijk klein dat al die apparaten tegelijk besluiten te staken – en al onze overige huishoudelijke apparaten zijn vooral pure luxe, dus die mis je niet als de nood aan de man is. Maar met de wetenschap dat we elke maand trouw 2000 euro sparen, is ‘theoretisch’ onze buffer eigenlijk 5500 euro – al gaat dat geld dus voornamelijk naar de depositorekening of naar aandelen. Hoe dan ook: onder de eindstreep is dat bedrag toch iets hoger.”

Hoeveel spaar je per maand?

“Zodra mijn salaris binnenkomt, sluizen we die 2000 euro direct door naar de spaarrekening. Dat is vrijwel mijn hele maandsalaris, op toeslagen en overuren na. Gelukkig kunnen we met het inkomen van mijn vrouw alle vaste lasten en de boodschappen betalen, én houden we nog genoeg over om leuke dingen te doen.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

“Ja, dat is het kleine nadeel van zo ‘kort op de bal spelen’: als je al het overtollige geld meteen wegzet, moet je weleens het boetekleed aantrekken en geld terugboeken voor een spontane aankoop. Meestal vang ik dat op met de creditcard, om dat een maand later weer weg te poetsen met wat overuren. En lukt dat niet? Dan is dat ook niet erg. Als we een keer 500 euro terugboeken, hebben we die maand netto alsnog 1500 euro gespaard. Kan slechter.”

Wat vind je verder van je financiële situatie?

“Ik vind het een heerlijk gevoel dat we gewoon kunnen kopen wat we nodig hebben. We doen dat bijna nooit impulsief, maar als we iets moois zien of willen, is daar gelukkig budget voor. Toen we bijvoorbeeld nieuwe meubels wilden, was het heel prettig om geen concessies te hoeven doen op kwaliteit. Aan de andere kant zijn we absoluut geen verkwisters. Waar het kan, proberen we slim te besparen: zo hebben we ons huis grondig geïsoleerd en lieten we, toen de kinderen klein waren, de dure verre reizen voor wat ze waren.”

Heb je daarnaast eigenlijk nog schulden?

“Nee, absoluut niet. We hadden een hypotheek, maar die hebben we met een flinke portie geluk volledig kunnen aflossen.”

Geef je ergens meer geld aan uit dan je zou willen?

“Als dat zo was, zou ik het niet doen, haha! Nee, serieus: we geven best wat uit aan buiten de deur eten. Daartegenover staat wel dat we nooit eten afhalen of laten thuisbezorgen; die wekelijkse of tweewekelijkse restaurantavond is daardoor extra speciaal. Dan hebben we echt even tijd voor elkaar of voor het gezin.

Verder vindt mijn vrouw dat ik te veel whisky koop en vind ik op mijn beurt dat zij te veel aan kleding uitgeeft. Bij elk nieuw jurkje of paar schoenen bezweert ze dat dit het laatste is, en tóch verschijnt er op de een of andere manier telkens nieuwe kleding bij. Datzelfde geldt natuurlijk voor mijn ‘vloeibare goud’. Iedere keer zeg ik tegen mezelf dat mijn kasten uitpuilen, maar dan loop ik tóch tegen een buitenkansje aan en ga ik weer voor de bijl. Maar omdat mijn vrouw wonder boven wonder al jaren dezelfde maat houdt en ik die flessen vooral zie als een zorgvuldig opgebouwde ‘strategische noodvoorraad’, valt het reuze mee.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

“Ik zou soms wel wat ‘losser’ willen zijn in mijn hoofd. Dat ik op de markt langs de viskraam loop en denk: ‘Ach, dat visje van een tientje neem ik mee, én ik haal er nog wat lekkere Franse kaasjes voor vanavond bij’ – en dat ik beide meeneem in plaats van te kiezen. Vroeger, toen ik klein was, hadden we weinig te besteden en moesten dat soort keuzes echt gemaakt worden. Dat soort hardnekkige patronen uit je jeugd kosten gewoon tijd om te doorbreken.”

Wat is je beste financiële tip?

“Inzicht. Pas als je haarfijn weet waaraan je geld opgaat, kun je bewust beslissen of je wilt besparen, waarop en vooral: waarom. Als jij extreem geniet van die dure latte macchiato op het station en het maakt je ochtendrit naar werk een stuk lichter, dan is het die paar euro dubbel en dwars waard.

Verder werkt onze ‘automatische piloot’ fantastisch: zet direct rond de 25ste van de maand het te sparen bedrag apart. Door die drempel op te werpen, geef je het een stuk lastiger uit. Want laten we eerlijk zijn: in de huidige maatschappij is geld uitgeven een stuk makkelijker dan het níet doen!”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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