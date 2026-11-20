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Hoogleraar: ‘Eenvoudige bloedtest bij mensen met pijn op de borst voorkomt onnodige ambulanceritten’

Een relatief eenvoudige bloedtest bij mensen met pijn op de borst kan een fors aantal onnodige ambulanceritten voorkomen. Dat stelt emeritus hoogleraar zorg en samenleving Jan Kremer. De bloedtest heeft ook een keerzijde: ziekenhuizen zullen zo inkomsten mislopen, omdat er minder patiënten worden opgenomen.

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Toch ziet hoogleraar Kremer, die in april afscheid nam van het Radboudumc in Nijmegen, voordelen in de bloedtest bij mensen met pijn op de borst, vertelt hij op NPO Radio 1 bij Villa VdB. Het bespaart patiënten onzekerheid en ontlast het zorgpersoneel. Het vraagt wel een verandering binnen het zorgsysteem. Kremer: “In plaats van méér zorg, moet er meer passende zorg komen.”

Bloedtest bij mogelijk hartinfarct geeft binnen 1 minuut duidelijkheid

Hoogleraar Kremer wijst op de radio op “een heel groot onderzoek” van cardioloog dr. Cyril Camaro. Hij noemt dit onderzoek “veelbelovend”. Deze arts deed uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheid om al in de ambulance een bloedtest uit te voeren bij patiënten met vermoedelijke hartinfarcten. Die sneltest meet troponine, een eiwit dat vrijkomt bij schade aan de hartspier en kan wijzen op een hartinfarct.

Een ambulanceverpleegkundige kan de bloedtest afnemen en binnen een minuut de uitslag krijgen. Zo wordt snel duidelijk of er sprake is van een hartinfarct en of een ziekenhuisbezoek noodzakelijk is. Kremer: “Tot voor kort gingen al die mensen naar het ziekenhuis. Daar lagen ze soms urenlang op de eerste harthulp in onzekerheid. Door die bloedtest kun je een heleboel mensen meteen geruststellen.”

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Minder stress voor patiënten, omzetverlies voor ziekenhuizen

Jan Kremer ziet in de bloedtest van dr. Camaro twee voordelen. Veel patiënten ervaren daardoor minder onnodige stress en zorgverleners houden meer tijd over voor mensen die echt medische hulp nodig hebben. In een vergrijsde samenleving met veel druk op de zorg, noemt Kremer dat laatste een belangrijk gegeven.

Ondertussen ziet hij ook dat er door deze bloedtest minder geld bij het ziekenhuis zal binnenkomen. “Als je een groot deel van de mensen die denken dat ze een hartinfarct hebben niet meer naar een ziekenhuis laat gaan, dan is dat platgezegd omzetverlies”, zegt Kremer. “Dat kan ertoe leiden dat verbeteringen in de zorg minder snel worden ingevoerd. Omzetverlies is vervelend. Mooie dingen waar je armer van wordt, daar ga je niet heel hard aan trekken.”

Op de website van Radio 1 kun je het gesprek met emeritus hoogleraar Jan Kremer terughoren.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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